Gigi D’Alessio sembra aver messo un punto definitivo alla storia d’amore con Anna Tatangelo. I due, dopo 14 anni di amore, a marzo scorso hanno annunciato la rottura definitiva. Sembra, comunque, che per il cantante sia tornato l’amore.

Gigi D’Alessio, chi è la nuova fiamma

Quello di costruire una relazione con il proprio idolo è un sogno assai comune, ma in questo caso si è trasformato in realtà. La giovane Denise, questo il nome della nuova presunta fidanzata di Gigi D’Alessio, sarebbe prima di tutto una grande fan del cantante napoletano. Bionda, con un sorriso smagliante e ammaliante, tra paesaggi marini, locali e frasi di libri: si presenta così, su Instagram, la ragazza che avrebbe fatto perdere la testa a D’Alessio. Il settimanale Il Mattino, che ha lanciato la notizia, racconta come la neo coppia si sarebbe incontrata: l’occasione sarebbe stata uno spettacolo a Capri. Da quest’estate, quando Gigi e Denise si sarebbero conosciuti, la relazione sembra aver preso una piega decisamente seria.

Il Mattino rivela poi che la ragazza vivrebbe addirittura accanto all’ex moglie del cantante. A confermare la relazione è anche qualche avvistamento di Denise, trovata a sfrecciare sulla Lamborghini di Gigi D’Alessio in direzione Olgiata, verso la villa dove l’artista viveva con Anna Tatangelo e il figlio di 10 anni, Andrea.

Gli indizi sui social

Nessuno degli attori principali della vicenda amorosa ha confermato o smentito la notizia. A parlare è solo qualche indizio sparso sui social: tra i “seguiti” del cantante, infatti, compare anche il nome di Denise e sotto le foto della ragazza spunta già qualche commento di congratulazioni per il fidanzamento.

Cosa dice la Tatangelo?

Anna Tatangelo, d’altra parte, non ha commentato. La cosa che rimane certo è che i due ex coniugi non si siano separati a causa di terzi, come aveva affermato la stessa Anna.

