Il Grande Fratello vip si prepara a festeggiare il San Valentino? Può essere, del resto in queste ore la Casa si tinge sempre più di miele e amore grazie alle dichiarazioni reciproche tra Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi. Il loro amore sembra rafforzarsi dopo la crisi della scorsa settimana e le liti che hanno destabilizzato la Casa.

Le parole d’amore di Pretelli al Grande fratello vip

“Ho un problema più grande di me. Non sono innamorato di te. Mi sto molto innamorando di te“. Sono queste le parole di Pierpaolo alla sua Giulia nel silenzio del giardino della Casa, dopo una lunga giornata passata in preda alle difficoltà. Le parole dure che qualcuno fuori dalla Casa riserva alla coppia colpiscono duramente Pretelli che però non lascia andare la sua Giulia e anzi, l’avvicina a sé con dolci parole d’amore. “La cosa è assolutamente reciproca. E tu lo sai“, risponde Giulia sorridendo. “Sto progettando nella mia testa un “noi”. Non sei solo il mio presente qua dentro, sei la speranza del mio futuro. Hai riportato l’amore nella mia vita, quando ero rassegnata a non provarlo più“.

Pretelli non riesce a non pensare a cosa lo aspetta fuori, suo figlio, che non vede da mesi: “Il mio grande amore è mio figlio. Però ho bisogno anche di quell’amore che mi faccia stare meglio con lui, perché se sto bene sto bene anche nel rapporto con lui. Quello che provo per te è più di quello che immagino, è una cosa bella ma che fa anche paura”.

Grande Fratello vip… al bacio

Le parole d’amore si sprecano ancora dopo la scena in giardino.

Ormai i due hanno rotto gli argini tanto che anche gli altri inquilini della Casa cominciano ad accorgersi che tra i due sembrano finite le liti. Rosalinda ripete “miele” ogni volta che li vede interagire, ammettendo di provare invidia per la coppia. Chissà cosa accadrà fuori dalla Casa.

