Yumi Yoshino, 48 anni, è stata arrestata con l’accusa di aver nascosto il corpo della mamma deceduta nel congelatore per 10 anni nella casa in cui vivevano. “Non volevo andarmene”, queste le parole della donna che temeva lo sfratto dopo la morte della madre.

Nasconde il cadavere della madre per 10 anni

La polizia locale di Tokyo ha fatto l’orripilante scoperta nei giorni scorsi. Al centro delle indagini c’è la 48enne Yumi Yoshino, la quale avrebbe giustificato l’accaduto spiegando che l’immobile in cui domiciliava, di proprietà del Comune, risultava intestato alla madre. Da qui, proprio per questo motivo, la paura di essere cacciata dall’abitazione una volta che le autorità avessero scoperto il suo decesso.

La truffa sarebbe durata 10 anni e nessuno, nemmeno i vicini o i conoscenti, avrebbero mai sospettato nulla. Fino a quando il Comune, a causa di alcune mensilità arretrate mai pagate, ha indetto lo sfratto. La donna ha dovuto quindi abbandonare l’appartamento lasciando così l’orribile segreto nascosto. “Non volevo andarmene”, ripeteva Yumi Yoshino durante l’arresto il 29 gennaio, due giorni dopo il ritrovamento del cadavere della mamma. Le accuse sono di occultamento di cadavere e abbandono.

La scoperta dell’addetta alle pulizie

Il freezer, chiuso dentro un armadio, era nascosto in modo da non essere visibile oltre ad evitare che l’odore di putrefazione invadesse tutta la casa. A smascherare il raccapricciante fatto è stata la donna delle pulizie: dopo aver trovato il corpo raggomitolato della donna ha immediatamente lanciato l’allarme alla polizia giapponese.

Dai primi esami sul corpo non sono apparse ferite evidenti che facciano pensare ad un omicidio, dunque l’ipotesi più avvalorata è che sia deceduta per causa naturali e che poi sia stata nascosta dalla figlia. Saranno effettuati comunque esami medici legali per accertare la veridicità dei fatti anche se appare difficile, visto il lungo tempo passato dal decesso, determinare le cause della morte e l’esatto periodo.

Approfondisci

Avvocato non riesce a togliere filtro da gatto su Zoom durante l’udienza: il video virale

TikTok, star 18enne muore suicida dopo aver pubblicato un ultimo messaggio allarmante sui social

La vincitrice di Worst Cooks in America accusata dell’omicidio di sua figlia