Eugenio è andato a C’è posta per te per chiedere perdono alla moglie, Antonella, dopo la scoperta di messaggi compromettenti scambiati con altre donne. Maria De Filippi, ascoltando la storia, cerca di andare più a fondo e Antonella spiega che il problema esiste da anni, ma che la volontà di tenere insieme la famiglia l’ha frenata dal separarsi prima. Ora è tanta la delusione e per Eugenio la strada del perdono è tutta in salita.

C’è posta per te: i messaggi di Eugenio

A C’è posta per te arriva a Eugenio, che 20 giorni fa è stato lasciato dalla moglie. Antonella vuole il divorzio e minaccia di portarlo dall’avvocato, a meno che lui non accetti la separazione in casa. Il matrimonio dura da 30 anni e l’ex coppia ha 3 figli. La rottura si consuma dopo che la moglie riceve sul suo cellulare foto e messaggi che lui ha scambiato con un’altra donna, conversazioni e immagini anche spinte.

Il matrimonio finito

Antonella è pragmatica ed energica ma Eugenio la definisce “raramente affettuosa“. Lui, nel 2008, mentre passava del tempo sul divano di casa si iscrive a un sito per incontri e inizia a chattare. Nel 2018, sul suo Facebook, compare una donna che gli chiede l’amicizia e lui inizia a scriversi con lei. Dopo 3 mesi i messaggi diventano ancora più spinti. Poi i due iniziano a scriversi su Whatsapp e lui si accorge che la donna diventava ossessiva. A quel punto cerca di staccarsi da lei piano piano. Dopo l’estate lui tronca definitivamente, o così dice, ma lei manda gli screenshot alla moglie.

Antonella fa una scenata, le dice che non lo vuole più vedere. Ma Eugenio, dopo il litigio, va in camera e chiama una donna che ha conosciuto, e Antonella dopo averlo scoperto lo lascia.

La lite tra moglie e marito

Eugenio prova a spiegare i suoi sentimenti: “Mi manca il tuo abbraccio, ti ho mandato tanti messaggi ma non rispondi mai. Ti amo profondamente e non posso più vivere senza di te. Chiedo scusa ai miei figli, chiedo perdono a te. Ho sbagliato, ma non ho fatto niente con il cuore e neanche con la mente.

Sai che non la conosco, mai vista. Sono state parole al vento, non c’è stato niente di concreto. L’ho fatto perché mi sono sentito un po’ trascurato“.

“Questa è bella“, replica Antonella. La moglie aveva sempre saputo delle conversazioni, ma nonostante le pressanti richieste di smettere di parlare con altre donne, lui ricominciava sempre. “Lui si annoia, si siede a guardare un film e si annoia, un film insieme non ce lo vediamo“, spiega Antonella.

La passione a C’è posta per te

Eugenio prova a spiegarle che non c’era nulla di serio e commenta dichiarando che ama la moglie anche fisicamente e che non la tradirebbe mai: “Siamo due vulcani a letto“.

Di fronte all’evidente imbarazzo di Antonella, interviene Maria De Filippi: “Il fatto che tu sia una donna passionale, non c’è niente di male. Dopo 30 anni di matrimonio, è raro“.

L’amore egoista

Antonella però è troppo amareggiata: “Io gli sono stata sempre a fianco“, commenta. Eugenio però rincara la dose e l’accusa di averlo trascurato: “In 30 anni quante volte mi hai detto ti amo, mai me l’hai detto!

“.

A questo punto interviene di nuovo la conduttrice: “Lei ce l’ha messa tutta, ecco perché siete arrivati a 30 anni di matrimonio. Magari non è la donna che fa i complimenti, ma magari si sveglia la mattina, fa i mestieri di casa. Fare la mamma, la moglie, significa amare il marito. Non possiamo dire ‘Ho scritto perché non mi dicevi quanto ero bello’“.

Maria De Filippi continua: “Perché tu scrivi? Forse vai cercando delle conferme da queste donne.

Da donne che nemmeno conosci. Perché un uomo di 57 che ha una famiglia si ritrova a scrivere sul cellulare a delle sconosciute? Forse perché ha delle paure stupide?“.

La decisione sulla busta

Antonella di fronte alle insistenti scuse di Eugenio sbotta: “Io ho sempre cercato di tenere la famiglia unita, per me mandare via lui di casa non lo potevo tollerare, era come se togliessi qualcosa ai figli“. Adesso però lei vive serena e crede che quello di Eugenio per lei sia un “Amore egoista, io per lui sono stato sempre il pilastro“. Maria De Filippi osserva come lei nutra ancora sentimenti per lui, ma non bastano: Antonella decide di chiudere la busta e il suo matrimonio.

