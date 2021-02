C’è amore nell’aria al GF Vip, dopo tanta attesa finalmente Andrea Zenga ha deciso di aprire il suo cuore a Rosalinda Cannavò e i due si sono lasciati andare ad un caloroso abbraccio.

L’affiatamento tra i due è nato sotto gli occhi dei fan, diventando via via sempre più palese. Nel suo discorso, Andrea Zenga ha spiegato a Rosalinda che si è sempre trattenuto per evitare di metterla in difficoltà sia all’interno sia all’esterno della Casa.

Andrea Zenga si dichiara a Rosalinda

Andrea Zenga non ce l’ha fatta più, dopo settimane in cui ha fatto di tutto per mantenere le distanze lottando contro i suoi sentimenti anche per rispetto al fidanzato di Rosalinda Cannavò, Giuliano, ma alla fine ha ceduto e, in una lunga chiacchierata sabato, ha deciso di andare al dunque.

“Non vorrei mai metterti in difficoltà per la tua situazione, non vorrei mai mancare di rispetto a te, nemmeno al tuo fidanzato” ha detto Andrea a Rosalinda. Lei ha risposto in tono molto tranquillo, affermando che lui non l’ha messa affatto in difficoltà. “Tutti gli avvicinamenti che ci sono stati è perché l’ho voluto anche io. La mia situazione fuori è complessa. Sicuramente conoscerti mi ha destabilizzato e sei arrivato in un momento in cui ero già in conflitto con me”.

“Magari a volte mi trattengo, perchè tu mi piaci, ma non voglio che tu paghi le conseguenze di questa cosa. Prima penso a te. Avrei voluto rispondere al messaggio, vorrei abbracciarti di più”.

Zelletta è come un fratello

Andrea Zenga ha confdato a Rosalinda anche i suoi timori sul rapporto tra lei e Zelletta, ma su questo punto l’attrice è stata schietta: “Ho sempre detto che per me Andrea Zelletta è come un fratello, di te non l’ho mai detto”.

“Dal momento in cui mi espongo è perchè ho capito delle cose, e a modo mio mi sono esposta. Mi fa piacere stare con te, sei molto affine a me, e non mi sentivo così da tempo, e ora è difficile” ha detto ancora Rosalinda. Alla fine Zenga ha fatto una proposta a Rosalinda: “Mi piaci molto altrimenti non sarai arrivato a questo punto.

Avrei voluto farlo prima ma avevo paura di metterti in difficoltà. Tutto è partito come un gioco, anche se non lo era. Ma se vorrai io ti vorrei conoscere meglio qui e fuori”.

Alla fine i due si sono lasciati andare ad un lunghissimo abbraccio. Che sia l’inizio di un nuovo amore?

Zenga si dichiara a Rosalinda: "È inutile negare quello che sento. Quando gli altri scherzavano su di noi a me faceva piacere"

Rosalinda lucida: "Anche a me"

