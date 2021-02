Dopo un weekend caratterizzato da freddo e nevicate, da martedì 15 febbraio torna l’anticiclone, che porterà un generale aumento delle temperature e tempo più stabile e asciutto. Ecco il meteo che ci aspetta questa settimana su tutto il territorio italiano.

I meteo della settimana: il disgelo

Se nella giornata di lunedì 14 febbraio le temperature rimarranno ancora molto basse, portando nel sud Italia ancora qualche debole nevicata, secondo gli esperti di CentroMeteoItaliano.it da martedì tonerà un tempo più mite.

Al nord e al centro Italia durante la settimana una nuvolosità irregolare prevarrà su tutto il territorio. Nelle giornate di giovedì e venerdì sono previsti peggioramenti, per cui il tempo sarà variabile e porterà anche qualche nevicata dai 700 metri, soprattutto a nord-ovest.

Nel sud Italia, invece, generalmente il tempo risulta meno nuvoloso, ma comunque variabile. Qualche lieve precipitazione è prevista nelle giornate di martedì e venerdì, che interesseranno la regione Puglia. Le temperature da martedì sono in aumento in tutta la penisola, risalendo sopra lo zero.

Milano e Roma

Nella città di Milano, durante questa settimana, il tempo sarà sereno, talvolta guastato da qualche nuvola in transito. Qualche precipitazione scenderà nella giornata di giovedì, soprattutto nel pomeriggio.

A Roma è prevista una maggiore nuvolosità, ma il tempo rimarrà generalmente asciutto. Solo nel pomeriggio di venerdì, una lieve pioggia interesserà la città di Roma, ma le temperature rimarranno alte.

Guarda video

Fonte meteo: www.centrometeoitaliano.it