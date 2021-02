Si arriva finalmente al dunque per il noto programma di successo di Maria De Filippi, Amici. Giunto alla sua 20esima edizione, il talent della De Filippi è pronto a prendersi ora la prima serata dopo la sessione scolastica pomeridiana, andata in onda nelle ore diurne in questi mesi.

E con l’annuncio dell’approdo in serata, inizia ovviamente anche la rinomata “corsa al serale” da parte dei ragazzi della scuola che si sono aggiudicati le prime maglie. Ma quando inizia? Ecco tutto quello che bisogna sapere sul futuro serale del talent show di Canale 5.

Amici 2021, il ritorno alle origini

Quest’anno l’edizione pomeridiana della scuola di canto e danza più celebre della televisione italiana è stata un vero successo. Come molti hanno potuto confermare, il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi si è aggiudicato grandi ascolti anche per merito di un rinnovato e ritrovato “spettacolo”, meno televisivo e più accademico. Torna al centro della scena il talento e la devozione nei confronti del maestro facendo venir meno quella vena polemica spettacolarizzante che aveva caratterizzato le ultime edizioni e che per certi versi aveva fatto scemare e sfumare il significato ultimo del talent.

Amici di Maria De Filippi 2021, il serale: quando inizia?

Andato sinora in onda nella versione “speciale” il sabato pomeriggio, ora Amici di Maria De Filippi è pronto a prendersi la prima serata dal sabato, come da abitudine ormai. A saperne qualcosa in più sulla data di inizio e messa in onda su Canale 5 del serale del talent è TvBlog che conferma dunque Maria De Filippi in prima serata il sabato, facendo immaginare che Amici di Maria De Filippi arriverà a rimpiazzare il vuoto dato dalla fine della corrente edizione di C’è Posta per Te.

Quando va in onda il serale di Amici 20

Stando alle ultime indiscrezioni che circolano per i corridoio, il serale di Amici 2021 o anche solo Amici 20, dovrebbe avere inizio il prossimo 27 marzo, quando già dunque si può presupporre abbia avuto inizio l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Tuttavia il 27 marzo sembra essere solamente una delle papabili date: c’è infatti chi sarebbe pronto a scommettere su un inizio anticipato sabato 20 marzo, data che viene anche confermata dallo stesso TvBlog. Quanto alla rete, ovviamente il serale verrà trasmesso su Canale 5 nella fascia oraria destinata ai programmi di punta del sabato: facile dunque presupporre che andrà in onda intorno alle 21:00/ 21:30.

Sempre da indiscrezioni, il serale si prolungherà per 9 puntate consecutive in cui man mano verrà scremato il talento lasciando poi la vittoria finale ad un solo ragazzo della scuola di Amici.

Approfondisci

Chi è Elodie: dai talent show ai grandi palchi senza farsi mancare Sanremo

Maria De Filippi racconta il motivo dietro il rifiuto dato da Amici ad Arisa

Gaia Gozzi, chi è la ragazza dai mille talent