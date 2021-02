Puntata spumeggiante quella di quest’oggi in quel di RTL 102.5 News: nel salotto di Francesco Fredella è arrivata, in collegamento, la nota imprenditrice nonché influencer da oltre 2 milioni di follower su Instagram, Taylor Mega.

Largo spazio alla sua carriera da amante del business, del fitness e di grandi sfide. Non manca però un siparietto “intimo” sul Grande Fratello Vip ma la Mega non si lascia cogliere alla sprovvista.

Taylor Mega: il successo e il fitness

Attivissima sui social dove vanta un seguito celestiale, composto soprattutto da giovani e giovanissimi, ma anche e soprattutto un’imprenditrice che sta facendo evolvere la sua passione in un vero e proprio impero. Intervistata quest’oggi dal giornalista di Rtl 120.5 News, Francesco Fredella, Taylor Mega racconta la sua ascesa nel mondo dello sport e del personal training, un mondo che ora cavalca in sella alla sua Megafitness: “A me piace dire sempre che è una famiglia, loro mi conoscono e sanno cose di me che nemmeno io percepisco, condivido tutto e loro mi guardano. La cosa bella è che anche io ho imparato a conoscerli – racconta la Mega della sua community – Mi piace definirla una famiglia“.

Una carriera che al principio ha avuto inizio da alcuni selfie, alcune fotografie, le prime stories su Instagram. Chiamata prima per il Grande Fratello e poi per L’Isola dei Famosi, la vera strada del successo per la Mega si chiama però come lei: Megafitness. “Ne vado molto orgogliosa perché mi permette di far stare bene le persone che mi seguono, motivarle e spronarle e allenarsi, a stare quindi in salute“.

Su Dayane Mello non si sbilancia

Non manca però un piccolo spazio al gossip e al pettegolezzo sebbene la Mega si destreggi bene: “L’amore va benissimo perché sono innamorata della vita e di me stessa” svicola la giovane imprenditrice che poi, interpellata sul GF Vip e su Dayane Mello preferisce non rispondere e lasciar cadere la domanda intima.

Proprio qualche giorno fa infatti, dopo che la Mello l’aveva citata nella casa discorrendo sulla sua bellezza, la Mega aveva dichiarato: “Potrei raccontare tante cose“.

“Cose” che però, permangono segrete: “Conosco bene Dayane perché ci avevo fatto una serata insieme. Faccio il tifo per lei però ho molti amici dentro quindi non posso fare il tifo per una sola persona“, risponde la Mega senza sbilanciarsi e senza lasciare adito alle penne rosa di intingersi. “A me piacciono sia Dayane che Tommaso Zorzi, che conosco bene anche lui, la Salemi, non mi possono sbilanciare, prima c’era dentro anche Giacomo [Urtis]”.

Approfondisci

Alda D’Eusanio, le prime parole dopo l’espulsione dal GF Vip: le scuse pubbliche a Laura Pausini

Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet a rischio squalifica: l’infelice frase dopo l’ultima puntata

Grande Fratello Vip, è crisi tra le Rosmello. Rosalinda Cannavò su Dayane: “Ho un’amica o una nemica?”