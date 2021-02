Kledi Kadiu, il famoso ballerino ed ex insegnante di Amici, ha ripercorso nello studio di Adriana Volpe alcune tappe della sua brillante carriera. Tra un aneddoto e l’altro, ricorda l’amicizia con Maria De Filippi e quella volta che provò a farla ballare: “Ho sofferto a farla ballare, ricordo tanti calci sugli stinchi. Ci ho provato, ma devo ammettere che Maria è molto musicale”, ha commentato.

Kledi Kadiu ricorda la sua carriera

Nato a Tirana nell’aprile del 1974, Kledi Kadiu è un ballerino albanese naturalizzato italiano. Diplomatosi all’Accademia Nazionale di Danza, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo danzando per il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Tirana. La prima esperienza televisiva arriva nel 1996, divenendo in poco tempo il primo ballerino in programmi del calibro di C’è posta per te, Amici di Maria De Filippi e Buona Domenica. Tuttavia, Kledi ha raccontato ad Adriana Volpe la sua originaria avversità nei confronti del mondo televisivo. Di fatto, era convinto che il suo unico palcoscenico potesse essere quello teatrale: “Ho cambiato idea. Ho pensato: se un mestiere è fatto di serietà va oltre il contesto”. Continua: “non ho mai ambito al successo, è arrivato con il tempo”.

Il rapporto con Maria De Filippi

Il ballerino albanese ha colto l’occasione per sottolineare il profondo rapporto di amicizia con la conduttrice Maria De Filippi. Sarebbe stata proprio la moglie di Maurizio Costanzo e grande conduttrice Mediaset a fargli cambiare idea sull’esperienza televisiva, aiutando l’artista in quella che è stata la svolta definitiva della sua carriera.

Kledi, tra un aneddoto e l’altro, ha ricordato divertito gli innumerevoli balletti preparati con la conduttrice che i fan dei programmi della regina di Canale 5 ricordano molto bene: “Ho sofferto a farla ballare, ricordo tanti calci sugli stinchi. Ci ho provato, ma devo ammettere che Maria è molto musicale”, ha commentato il ballerino.