Dopo quasi un anno di pausa Simona Ventura torna sotto i riflettori con uno show del tutto inedito: Game of Games. Un programma all’insegna del gioco in cui si sfideranno molte celebrità per vincere il montepremi finale. La messa in onda era programmata per marzo 2021 ma sembra slittare di qualche settimana: ecco quando inizia il nuovo show firmato Rai 2.

Games of Games: quando inizia il programma e che giorno va in onda?

Simona Ventura, dopo aver visto annullare tutti i suoi programmi televisivi lo scorso anno, torna più energica che mai. La conduttrice non vede l’ora di ripresentarsi sul palco della Rai per portare un programma d’intrattenimento tutto suo: Game of Games.

Si tratta di uno show nuovo di zecca prodotto dalla nuova società Blue Yazmine e che verrà trasmesso su Rai 2. Come rivela TvBlog, il game-show era pianificato per essere trasmesso a partire da lunedì 15 marzo ma la data sarebbe slittata di qualche settimana. Dovremo infatti aspettare mercoledì 7 aprile 2021 per scoprire le novità riservate dalla conduttrice e da tutto il suo team che già hanno registrato le prime 6 puntate dell’edizione. Sembra che a cambiare però non sia stata la sola data di inizio: spostato anche l’appuntamento in agenda nell’arco della settimana. Il nuovo programma della Ventura sarebbe infatti dovuto andare in onda il lunedì sera ma sarebbe ora passato al mercoledì sempre nella prima serata.

Le celebrità come concorrenti: che cos’è Game of Games

Game of Games prende spunto dal format originale americano trasmesso dalla NBC e condotto da Ellen De Generes.

Nel corso di ogni puntata dunque saranno coinvolti volti noti del mondo dello spettacolo che dovranno superare con le loro abilità mentali e fisiche diversi giochi. Le prove sembrano essere tra le più svariate e divertenti: si va dal gioco delle sedie musicali alla corda elastica passando alla parola misteriosa e molti altri.

Simona Ventura durante i preparativi di Game of Games. Fonte: Instagram

In tutte le manche si rischierà l’eliminazione fino ad arrivare al gioco finale in cui il concorrente rimasto in gara dovrà identificare in mezzo minuto 10 celebrità di una determinata categoria.

Più persone indovina, più soldi vince. Tantissimi saranno i vip che parteciperanno al programma e abbiamo già qualche nome: Elettra Lamborghini, l’ex calciatore Nicola Ventola, Ignazio Moser, Max Giusti, Massimiliano Rosolino, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Franceska Pepe, il vincitore di Ballando con le Stelle Gilles Rocca e Maddalena Corvaglia.

