È una vera rivolta quella che sta avvenendo sui social che chiedono a gran voce di annullare il corrente televoto attivo al Grande Fratello Vip che ha per oggetto la possibile eliminazione del reality di Stefania Orlando o di Giulia Salemi. Un vero polverone quello che si sta alzando sui social dove si chiede di annullarlo a fronte di un blocco a causa di un “problema tecnico” che lo starebbe tenendo fermo da oltre 17 ore.

Grande Fratello Vip: il televoto bloccato da oltre 14 ore

La prassi è tutta corretta: una volta raggiunto il sito del Grande Fratello Vip, recandosi sull’apposita parte del sito destinata al televoto appaiono regolarmente i due volti, quello di Giulia Salemi e quello di Stefania Orlando, separate dal bottone “vota”. Una volta scelta però la propria preferenza tra quale delle due vippone salvare e quindi far rimanere dentro la Casa in corsa per la finale, il meccanismo si blocca: “Il servizio di televoto online è momentaneamente sospeso per un problema tecnico“. La guida del GFVip rimanda ad altri sistemi di voto quali l’App Mediaset Play, il voto tramite SMS o la SMART TV.

Sospeso per un “problema tecnico” il televoto del Grande Fratello Vip

Le denunce sui social: è bufera

Un bug che però si protrarrebbe da oltre 17 ore con i fan del reality infuriati soprattutto su Twitter che, di fronte all’impossibilità di votare come di consueto dal sito, chiedono l’annullamento. C’è infatti chi, oltre a questo, palesa altre difficoltà: sempre su Twitter numerosi utenti stanno denunciando come, votando attraverso SMS, il servizio risulti funzionante votando in favore di Stefania Orlando e invece bloccato davanti al voto in favore di Giulia Salemi.

Sospeso per un “problema tecnico” il televoto del Grande Fratello Vip

Troppe complicazioni dunque per pretendere che questo voto possa valere appieno come i precedenti. E di precedenti, in un’altra accezione si deve parlare: non è infatti la prima volta che il pubblico del Grande Fratello Vip si ribella ai risultati del televoto tacciandolo in più di un’occasione “truccato” o “pilotato” a vario titolo, chi dal Brasile (entrando in rotta di collisione con il regolamento del reality) chi dalla macchina del reality stesso per favorire l’uscita o la permanenza in relazione agli andamenti televisivi.

Numerose reazioni da parte degli spettatori del Grande Fratello Vip su Twitter

Chiesto l’annullamento del televoto

E sui social si sta riversando intanto un vero e proprio fiume di proteste: “Non si può votare da 15 ore ma questi sono pazzi!

Io credo sia giusto che il televoto venga annullato, riaperto domani in puntata fino a lunedì. Unica soluzione“, propone qualcuno seguito da “Con Tommaso ci sono stati 17 milioni di voti, ma è continuato senza problemi. Secondo me qualcosa sotto c’è“; “Pazzesca la produzione che blocca il televoto perché sono arrivati circa 49 miliardi di voti ma si sono appena accorti che in realtà sulla terra siamo solo 7 miliardi“; “Penso sia la cosa più giusta annullare il televoto e farne uno flash in puntata“.

