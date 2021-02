“La famiglia sta per allargarsi!” ha annunciato il ballerino Kledi Kadiu su Instagram. L’ex insegnante di Amici ha dato la notizia con una foto sui social mostrando, insieme alla moglie, le prime ecografie. Non sarà la sua prima esperienza come genitore, già papà della piccola Lea nata nel 2016.

La foto e le prime notizie sul parto

Kledi Kadiu e la moglie Charlotte Lazzari sono “al settimo cielo“, come si legge sul post di Instagram. Una notizia che nessuno dei fan si aspettava e i cui indizi sono stati ben nascosti. Con 18 anni di differenza, la coppia ha già dato alla luce una figlia, Lea, nel 2016. La bambina era stata la damigella d’eccezione alle nozze dei genitori, celebrate il 26 giugno 2018. E ora è arrivato il momento per un altro passo importante, quello di allargare ancora la famiglia. Il parto è previsto per agosto, come fa sapere lo stesso Kledi: “Ad agosto arriverà una nuova gioia“, scrive su Instagram.

Kledi Kadiu e la moglie annunciano la gravidanza

Charlotte: “Ti aspettiamo con amore“

Anche la futura bis-mamma, Charlotte Lazzari, ha voluto condividere l’emozione sul suo profilo social. Ha postato una foto simile a quella del marito, ma in questo caso a mostrare l’ecografia sono tutti e tre: mamma, papà e futura sorella maggiore. “Baby 2 ti aspettiamo con amore” sono alcune delle parole che accompagnano la foto di famiglia, inondata da messaggi di auguri. Da Ermal Meta, a Veronica Peparini, alla ballerina Giulia Pauselli: tutti uniti ed emozionati per il nascituro, di cui ancora non si conosce il sesso.

Kledi e Charlotte: il legame con le origini

Entrambi molto legati alle proprie origini -albanesi nel caso di Kledi, francesi quelle di Charlotte- la coppia non fa caso ai 18 anni di differenza e trova grande forza nella passione che li accomuna, la danza. La Lazzari ha dato alla luce la primogenita Lea a soli 24 anni. Ha sposato il ballerino allora 44enne e di recente ha confessato di voler approfondire le sue origini francesi. “Mi sono prefissata di tornare nella mia Lione almeno una volta all’anno, cogliendo l’occasione di stare con la mia nonna materna e vagare alla ricerca di ricordi d’infanzia e pezzi di cuore lasciati qua e là“, riporta Vanity Fair.

Origini che, invece, Kledi Kadiu non ha mai dimenticato, tanto che ha dato l’annuncio della gravidanza anche nella sua lingua madre, l’albanese.

