A meno di due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo ecco che arriva la prima positività: si tratta di Moreno Conficconi, degli Extraliscio. Scattata la quarantena obbligatoria per la band romagnola, naturalmente, mentre vengono anche tracciati tutti i contatti.

Sanremo 2021: il primo positivo al covid-19

Lo scorso pomeriggio, la Band degli Extraliscio si è sottoposta al tampone rapido prima di entrare al Teatro Ariston per le prove. La procedura è uguale per tutti, ed è quella che metterà “in salvo” un Festival vissuto nella pericolosità di una pandemia globale. L’esito del tampone sarebbe risultato positivo esclusivamente per Moreno (il Biondo) Conficconi, rivela Ansa. Come da regolamento, anche gli altri componenti del gruppo, Mirco Mariani, Mauro Ferrara e Davide Toffolo dei Tre Ragazzi Morti, sono in isolamento in attesa del tampone molecolare. Nel frattempo, è stato avviato il tracciamento dei contatti avuti dagli artisti negli ultimi giorni.

Il regolamento in caso di positività

Il regolamento della 71esima edizione del Festival di Sanremo prevede il ritiro del concorrente in gara in caso di positività o quarantena. Modifica introdotta per fronteggiare la diffusione del patogeno. Tuttavia, per la band romagnola c’è ancora speranza: se i componenti dovessero risultare negativi dopo i 10 giorni di quarantena, rientrerebbero automaticamente in gara.

Sanremo 2021: tutti i cantanti in gara

Manca pochissimo al nuovo Festival di Sanremo, quando 26 cantanti scenderanno in gara per un festival della canzone che si preannuncia uno dei più particolari della sua storia.

Ecco chi sono: