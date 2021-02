Il Cantante Mascherato è arrivato alla semifinale, in apertura Milly Carlucci e Raimondo Todaro, coerografo di questa edizione, hanno messo le basi per una puntata all’insegna delle sorprese e delle novità. Nella scorsa puntata a tirare giù la maschera sono stati la Giraffa e la Tigre Azzurra, ad esibirsi erano Katia Ricciarelli e Mauro Coruzzi.

Per la semifinale sono previste due eliminazioni, la prima proprio ad inizio puntata e la seconda, come sempre, alla fine. La vera novità della serata è che i cantanti in gara potranno esibirsi a cappella, senza musica o modifiche alla voce. È la prima volta nella storia del programma che succede.

Cantante Mascherato: i diversivi delle maschere

I giudici e gli investigatori continuano a navigare in un mare di indizi, al momento i nomi più papabili restano: Christian De Sica per il Pappagallo, Gigi D’Alessio per Lupo, Paolo Belli per Orsetto, Rosalinda Celentano per Gatto e Anna Tatangelo per Farfalla.

Eppure, le stesse maschere hanno già cominciato a giocare con i giudici, cercando di confondere ancora di più le loro idee. Ne è un esempio il caso di Lupo che si è reso protagonista di una videochiamata con Gigi D’Alessio, per dimostrare che non sono la stessa persona.

Cantante Mascherato: il primo eliminato

Allo spareggio sono arrivati Gatto e Farfalla, mentre Pappagallo, Lupo e Orsetto sono passati direttamente alla seconda manche. Tra le varie ipotesi per gatto c’erano Sergio Assisi e Rosalinda Celentano, con farfalla passata alla seconda manche, Gatto si è tolto la maschera svelando la sua identità: era prorpio Sergio Assisi che ha voluto ringraziare Milly, lo staff, i ballerini e tutta la produzione per avergli consentito di portare un sorriso nelle case delle persone.

