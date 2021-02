Joe Bastianich ha annunciato di aver perso l’amatissima nonna Erminia, protagonista di molti video e foto sul suo profilo social. La super nonna aveva da poco raggiunto l’importante traguardo dei 100 anni, festeggiato allegramente.

La donna si è spenta circondata dall’amore dei familiari lo scorso 14 febbraio.

Morta la nonna di Joe Bastianich

Erminia Matticchio, questo era il nome della nonna di Joe Batianich, amatissimo ex chef di Masterchef e giudice di Italia’s Got Talent. Come annunciato dallo stesso Bastianich, nonna Erminia è venuta a mancare il 14 febbraio scorso. Era nata a Pola il 23 gennaio 1921, dove è stata per anni maestra di scuola elementare, sposata con Vittorio Matticchio, con il quale darà alla luce i figli Lidia e Franco, la coppia negli anni ’50 si trasferirà negli Stati Uniti.

Joe Bastianich era legatissimo alla nonna soprattutto perché aveva passato molto tempo della sua infanzia con lei dato che mamma lavorava molto. Nonna Erminia era amatissima anche dai fan, che avevano imparato a conoscerla grazie ai video postati da Bastianich. Lo scorso 8 febbraio, Erminia aveva avuto un malore e la famiglia si era stretta intorno alla donna per vivere gli ultimi giorni insieme.

L’addio di Joe Bastianich a nonna Erminia

“Buona sera a tutti, sono qui per condividere una brutta notizia, oggi c’è stato il funerale di mia nonna Erminia” inizia così il video con il quale Joe Bastianich ha annunciato la morte della nonna.

“L’avete conosciuta qui sui social, l’avete tanto amata, donna di grandissima spirito e generosità.

È mancata il 14 febbraio, domenica, San Valentino, giorno dell’amore. È stata una settimana molto difficile e anche oggi la finalità della cosa mi ha colpito tantissimo, ma volevo condividerlo con voi direttamente perché so che tanti lo avete conosciuto qui sui social ha vissuto già di 100 anni era una nonna per tutti mancherò moltissimo alla nostra famiglia e a tante persone era una donna che ha vissuto una vita piena. Nonna mancherai tantissimo, ti amo“.