Annalisa Minetti è la prima ospite di Domenica Live, lo spazio pomeridiano della domenica di Barbara d’Urso. Accompagnata dalla figlioletta Elèna raccontando che ci sono importanti novità sulla patologia con la quale convive da anni e le affligge la vista, la cantante è anche tornata sul tema degli haters.

Annalisa Minetti ospite di Barbara d’Urso

La cantante ha racontato che ci sono speranze affinché possa recuperare la vista, grazie a due metodi, uno strumento visivo, una telecamerina appoggiata su un occhiale che riconosce oggetti e persone lanciando un messaggio a chi li indossa.

Non solo questa telecamerina, anche il progresso della medicina con le cellule staminali. Non è la prima volta che Annalisa Minetti ne parla, si tratta di una possibilità emersa quando era nata la piccola Elèna. “Le staminali sono di supporto a tutte le patologie degenerative e avendo io tenuto da parte quelle di Elena alla sua nascita, avrà la possibilità quando ci saranno soluzione di usare le staminali di mia figlia per tornare a vedere”.

“Una ti dà una soluzione nell’immediatezza e l’altra ti da la speranza”

Come Annalisa Minetti immagina la figlia

Presa da confindenze tra mamme, Barbara d’Urso ha chiesto alla cantante: “Come la vedi tu?” Sorridendo la Minetti ha risposto: “Io me la immagino con l’occhio furbo ma allo stesso tempo dolce, piena di vita, scaltra, con le guanciotte tonde”.

“L’unica cosa che mi fa soffrire davvero è non vedere i miei figli, è l’unica cosa che con me non ho risolto, proprio per questo dolore non tocco mai i miei figli in viso.

Loro sono gli abbracci e i baci non l’aspetto fisico”.

Il rapporto con gli hater

Annalisa Minetti ha commentato le disavventure vissute con gli haters, che l’hanno bersagliata proprio per la sua scelta di essere mamma: “Li definisco persone che appaiono più cretini che intelligenti. Con il tempo ho imparato ad ascoltarli, a porgerle una mano, credo siano persone che hanno bisogno di essere ascoltate. (…) Hanno bisogno di confrontarsi con chi conosce il significato della parola resilienza”.

“É vero quando dicono che ho usato la cecità, attenzione bene, io nn mi sono adeguata alla cecità, ho detto alla cecità sarai la mia già grande amica, il mio punto di forza ho trasformato il disagio in opportunità, è questo che sto insegnando alle persone perché la paura è l0anticamera del coraggio noi dobbiamo avere la consapevolezza su quanto possiamo essere grandi grazie alla nostra volontà”.

Annalisa Minetti sogna Tokyo

La cantante ha annunciato che sta lavorando duramente per andare alle olimpiadi di Tokyo.

Come spiegato da Annalisa Minetti, si sta allenando con le Fiamme Azzurre, alcuni si sono qualificati, lei deve aspettare i mondiali per qualificarsi per le olimpiadi, ma la strada sembra voltare a suo favore.

