Michelle Hunziker si è lasciata trasportare dalla nostalgia del passato postando due foto con lei giovanissima con in braccio la figlia Aurora neonata. I dolci scatti sono stati accompagnati da una dedica; le foto che hanno fatto incetta di like e commenti sono state commentate anche da Aurora, che ha voluto trovare un lato comico.

Le foto postate da Michelle Hunziker

Due foto in bianco e nero, Michelle giovanissima 19enne da poco mamma e Aurora di pochi mesi. Tanta dolcezza e tanto amore materno che traspare dalle immagini, insieme ad una didascalia altrettanto tenera: “Una bimba con in braccio la sua bimba…eppure mi sentivo così mamma, così matura e adulta…così pronta…ti abbiamo tanto desiderato e sei il nostro angelo. Ricordalo sempre”.

Le foto hanno raccolto tantissimi messaggi di apprezzamento, tra questi ad esempio spunta quello di Iva Zanicchi, che ha scritto: “Immagine tenerissima”.

I commenti di Aurora Ramazzotti

Scherzando sulle espressioni buffe del suo viso da neonata, Aurora non ha resistito a commentare simpaticamente le foto postate dalla madre: “Nella prima foto stavo pensando che domani è lunedì” ha scritto, aggiungendo “Comunque I love you”.

Aurora Ramazzotti debutta come Iena

Intanto la bella e brava figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha fatto il suo debutto ne Le Iene, con un servizio in merito alla tematica donne e politica italiana.

“Non è che me ne intenda molto di politica ma mi è venuta proprio la tristezza. Praticamente tutti i ruoli di rilievo in parlamento sono in mano agli uomini.

Noi donne siamo una specie di riserva indiana” ha esordito nel suo servizio e sfoggiando tutta la sua simpatia ed estrosità, Aurora ha fermato diversi senatori e deputati chiedendo loro un commento. Dopo un’indagine che si è rivelata esaustiva, la giovane “iena” ha commentato “L’Italia non è un Paese per donne”.

