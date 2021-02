Lo scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet si arricchisce di un nuovo capitolo. Nella puntata di questa sera all’opinionista non è andato giù il fatto che la concorrente sia stata salvata al televoto. Immediato il suo scontento, espresso senza mezzi termini: “Siamo su un altro pianeta“.

Un’antipatia reciproca

L’antipatia tra Antonella Elia e Samantha De Grenet è ormai nota a tutti, ed è resa ancor più manifesta in questa edizione del Grande Fratello Vip. L’ex ragazza di Non è la Rai, agguerrita opinionista del reality, non gliele ha mai mandate a dire alla De Grenet. I loro scontri a distanza hanno spesso infiammato le prime serate del programma, rasentando spesso il cattivo gusto. In uno dei primi confronti, infatti, la Elia ha espresso disgusto per la De Grenet e i suoi atteggiamenti considerati snob, antipatici ed arroganti. Finendo anche con rivolgerle epiteti offensivi sulla sua persona e il suo aspetto fisico, definendola “ingrassata“. La tregua avvenuta nella puntata successiva, però, è durata ben poco e le due si ritrovano nuovamente ai ferri corti.

Antonella Elia all’attacco: “Piccola iena“

Nella puntata di questa sera Samantha De Grenet è in nomination assieme a Stefania Orlando e Andrea Zenga. Alfonso Signorini ha annunciato il primo, decisivo verdetto che decreta il primo concorrente a salvarsi dall’eliminazione. E a raggiungere tale traguardo è proprio la De Grenet. La decisione del pubblico di salvarla, tuttavia, ha spiazzato parecchie persone e, anche dallo studio, c’è mormorio su questa decisione.

In particolare è Antonella Elia a sollevare la protesta, manifestando tutto il proprio disappunto per la votazione del pubblico: “Ma non è possibile, siamo in un altro pianeta. Ma dico, qui ci deve essere una follia collettiva, non ci credo. Non è possibile, già è impossibile che sia uscita Maria Teresa, adesso la prima salva la De Grenet…“. Alfonso Signorini concede possibilità di replica alla Vippona, che si limita ad ignorare l’opinionista: “In realtà per me non ha parlato nessuno quindi non ho nulla da rispondere“.

La Elia passa così al contrattacco: “Questa supponenza e strafottenza mi hanno già fatto perdere la bussola una volta: piccola iena, non mi freghi una seconda volta. La tua veemenza prima o poi la pagherai“. La risposta, che chiude il battibecco a distanza, è della De Grenet e chiude il siparietto: “Ciao Elia, tanti baci, divertiti“.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

TUTTO SU ANTONELLA ELIA