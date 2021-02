Attimi di panico nello studio del Grande Fratello Vip, con un Alfonso Signorini prima terrorizzato e poi arrabbiatissimo. Al centro di questi attimi concitati uno scherzo perpetrato ai suoi danni da Cristiano Malgioglio, che porta il conduttore a scappare dallo studio. Il suo ritorno in scena è nel segno della rabbia: lo scherzo non gli è piaciuto affatto.

In studio c’è un “topo”: la fuga di Signorini

Al Grande Fratello Vip le emozioni non finiscono mai e coinvolgono non soltanto i concorrenti nella Casa, ma anche i presenti in studio. Nel corso di questa puntata, in particolare, protagonista di attimi davvero concitati è stato nientemeno che Alfonso Signorini. Nel corso della diretta il conduttore si è accorto che, dietro di lui, era presente un “topo”. Non un topo vero, ma un finto topo messo alle sue spalle da Cristiano Malgioglio, autore dello scherzo diabolico. Esplode il panico in studio, tante sono le urla che si elevano da più parti. Alfonso Signorini abbandona immediatamente il timone del reality ed esce dallo studio, terrorizzato. “Cosa c’è un topo? Io l’ho visto eh?“, si ripete fra sé e sé costantemente ripreso dalle telecamere nel corso della sua fuga.

Il conduttore ha più volte rivelato quali siano le sue più grandi fobie e, tra queste, c’è anche quella per i topi. Per questo la sua reazione è stata così immediata.

La rabbia del conduttore: “Dopo facciamo i conti“

“No basta io ho paura, mandate la pubblicità. Io sto male“, le parole di Alfonso Signorini mentre a stento ritorna in studio.

Sentendo le risate generali in studio, il conduttore si convince che sia stato tutto uno scherzo e che il topo non sia vero.

E vedendo Cristiano Malgioglio con il finto roditore in mano, il conduttore sbotta: “Ma tu sei pazzo, ma vaffam**gno , ma io sto male. Ho paura, basta. Non mi interessa! Lo so, è finto ma ho paura lo stesso“. Successivamente cerca di riprendere in mano le redini della trasmissione: “No, devo chiedere scusa al pubblico, sto sudando. Comunque chiedo scusa ma adesso mi riprendo, basta perché io poi sto male veramente.

Anche se è finto non mi è piaciuto lo scherzo. Dopo facciamo i conti. Apritemi la casa…“.

