Cosa ci aspetta stasera in tv? Su Rai 1 spazio al 3º appuntamento del ciclo A grande richiesta per celebrare le più grandi personalità della musica e dello spettacolo italiano. Su Canale 5 invece va in scena il grande calcio europeo. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

A partire dalle 21.25, su Rai 1 andrà in onda il 3º appuntamento del ciclo di eventi speciali A grande richiesta, oggi dedicato ai Ricchi e Poveri in Che sarà sarà. La serata, condotta da Carlo Conti, ripercorre la carriera del gruppo italiano che, da oltre 50 anni, è protagonista della pop music nostrana.

In scena ci saranno tanti amici ed artisti tra i quali anche Al Bano e Roberto Vecchioni.

Dopo una settimana di pausa, per lasciare spazio allo speciale di Rai Parlamento in occasione della fiducia al senato del governo Draghi, torna su Rai 2 l’appuntamento con Stasera tutto è possibile. Il tema di questa 4ª puntata sarà Mondo Animale e, oltre agli ospiti fissi del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, ci saranno Sergio Friscia, Andrea Delogu, Clementino, Barbara Foria, Gianluca Fubelli, Paola Di Benedetto e Anna Capasso. Presente, come sempre, anche la mascotte del programma: il Panda, animato dal ballerino Egon Polzone.

E come ogni martedì su Rai 3 l’appuntamento è con il talk show di approfondimento politico #cartabianca. Insieme alla conduttrice Bianca Berlinguer, si farà il punto sul nuovo governo Draghi che, dopo aver ottenuto un ampissimo consenso alle camere, ora si trova a dover prendere decisioni importanti per contrastare l’emergenza sanitaria ed economica del paese.

I programmi in onda sui canali Mediaset

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Fuori dal coro, il programma di approfondimento politico condotto da Mario Giordano.

A partire dalle 20.48, su Canale 5 sarà possibile vedere in chiaro la partita di Champions League che vedrà la Lazio di Simone Inzaghi contro i campioni in carica del Bayern Monaco.

Su Italia 1 invece 2º appuntamento dell’anno con Le Iene. Oltre alle inchieste e alle interviste, stasera da non perdere lo scherzo all’ex coinquilina del GF Vip Elisabetta Gregoraci.

Gli altri

Stessi attori e stesso regista per un film che, all’uscita nelle sale, aveva conquistato il pubblico italiano. Dal regista di Pretty Woman Garry Marshall, stasera su TV8 va in onda Se scappi, Ti sposo con Julia Roberts e Richard Gere.

Su Paramont Channel invece la serata è dedicata al genio di Quentin Tarantino. Alle 21.10 si comincia con Pulp Fiction, alle 23.00 si prosegue co Jackie Brown.

Infine su Cine34 Stasera a casa di Alice, commedia italiana del 1990 con Carlo Verdone, Sergio Castellitto e Ornella Muti.

Approfondisci

Le ipotesi apparse su Oggi ci sono arrivate vicine: dopo la (brevissima) partecipazione a Il cantante mascherato, per i Ricchi e Poveri è tempo di una serata evento

Tutto su Stefano De Martino, il conduttore di Stasera tutto è possibile, sempre più amato dal pubblico della Rai

Hackerato il profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci: dietro c’è lo zampino delle Iene