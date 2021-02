Una bimba di 4 anni avrebbe rischiato di essere rapita mentre camminava con la sua baby sitter. Il fatto sarebbe avvenuto a Roma, in pieno centro, riporta Adnkronos, e la pronta reazione di quest’ultima avrebbe permesso di scongiurare il peggio. Fermata una donna.

Prende in braccio una bambina e cerca di rapirla

Il caso si è imposto tra le cronache nazionali e riguarderebbe un fatto accaduto nel cuore della Capitale, in pieno giorno e in pieno centro, ai danni di una bambina di 4 anni che camminava con la sua baby sitter.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, una donna si sarebbe avvicinata alla piccola, le avrebbe chiesto il nome e avrebbe cercato di rapirla dopo averla presa in braccio.

Un tentato rapimento, stando alle informazioni emerse, che si sarebbe consumato intorno alle 17 del 22 febbraio scorso in via San Giovanni in Laterano, a pochi passi dal Colosseo.

La baby sitter sventa il rapimento

E sarebbe stata proprio la baby sitter a sventare il rapimento, riuscendo a bloccare la donna prima che si dileguasse insieme alla minore. Con prontezza di riflessi, avrebbe sottratto la piccola alle braccia della sconosciuta per poi portarla in salvo rifugiandosi in un locale vicino.

Nel frattempo, alcuni dipendenti dell’attività sarebbero riusciti a trattenere la donna, che avrebbe dato in escandescenza e avrebbe anche una storia di problemi psichici, fino all’arrivo della polizia.

Bloccata dagli agenti, sarebbe stata poi affidata al 118 e sottoposta a un Tso.

Non è la prima volta che le cronache registrano simili vicende. Nel 2019, sempre nella Capitale, una nonna denunciò il tentato rapimento della nipotina di 21 mesi, secondo il suo racconto avvicinata da una sconosciuta che avrebbe tentato di prenderla con la forza dal passeggino. In quel caso, un ruolo fondamentale sarebbe stato giocato da alcuni passanti, il cui intervento avrebbe permesso di evitare il dramma.

