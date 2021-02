La seconda edizione de Il Cantante Mascherato è giunta alla puntata finale e, come sempre, Milly Carlucci ha deciso di sorprendere giuria, investigatori e pubblico con un colpo di scena che potrebbe far saltare tutte le ipotesi delle ultime settimane. Si tratta dei duetti che, insieme alla prova di canto senza base, quindi solo voce, accadono per la prima volta nella storia del programma.

Perché i duetti potrebbero mettere tutto in discussione? Perché tra gli ospiti annunciati ci sarebbero anche alcuni dei cantanti nominati dai giudici come personaggi dietro le maschere.

Cantante Mascherato: i duetti

A differenza di quanto annunciato nelle anticipazioni della semifinale, dalla scorsa puntata c’è uno smascheramento in avanzo.

Infatti a buttare giù la maschera era stato solo Gatto, dietro il quale si nascondeva l’attore Sergio Assisi. Ora in finale sono arrivati il simpatico Lupo, l’elegante Pappagallo, il divertente Orsetto e l’affascinante Farfalla.

I nomi più papabili sono quelli di Christian De Sica e Red Canzian come Pappagallo, Anna Tatangelo come Farfalla, tanti dubbi per Lupo intorno al quale ruotano i nomi di Gigi D’Alessio e Alessandro Siani e poi ancora, Valentino Rossi come più probabile per Orsetto.

A sconvolgere i piani ci mette di nuovo lo zampino la padrona di casa, Milly Carlucci che, dopo i depistaggi già piazzati nella semifinale, come la telefonata tra Lupo e Gigi D’Alessio ha deciso di portare in scena i duetti. Fin qui non ci sarebbe nulla di male se non che, tra gli ospiti annunciati, ci saranno proprio Anna Tatangelo e Red Canzian, oltre a Cristina D’Avena e Rita Pavone. Che i giudici siano sulla pista sbagliata o è davvero un modo in più per confondere le acque?

Cantante Mascherato: la finale

Per sapere chi si nasconde dietro le maschere occorrerà attendere la finale del Cantante Mascherato; al momento sappiamo che uno dei due tra Orsetto e Farfalla sarà smascherato subito.

L’apertura spetterà alla Giraffa, che sappiamo già essere la maschera indossata da Katia Ricciarelli, che darà il via ad un’inizio puntata all’insegna della musica.

Guarda il video:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Approfondisci: