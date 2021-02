Brutta notizia per Lady Gaga, poco dopo il suo arrivo a Roma per l’inizio delle riprese del fil su Lady Gucci, Patrizia Reggiani, ha ricevuto una notizia terribile. ll suo dog-sitter è stato aggredito mentre portava a spasso i cani della cantante, qualcuno gli ha sparato rapendo gli animali.

Sul caso indaga la polizia di Los Angeles, ma la popstar ha messo un risarcimento altissimo per chiunque ritrovasse i suoi amati cani.

Lady Gaga: rapiti i suoi bulldog

Lady Gaga ha tre bulldog francesi, Miss Asia, Koji e Gustav. La cantante ha preferito non portarli con sé nel lungo viaggio in Italia per le riprese del film sull’assassinio di Gucci, dove lei interpreterà Patrizia Reggiani, affidandoli al suo dog-sitter e ad amici e familiari.

Poche ore dopo la divulgazione delle foto che hanno testimoniato il suo arrivo a Roma, prima tappa delle riprese del film, che sarà girato anche a Firenze e a Milano, da Los Angeles è arrivata la terribile notizia. Ryan Fischer, il 30enne dog-sitter di Lady Gaga, è stato aggredito in strada. Qualcuno, con molta probabilità due uomini, gli ha sparato ben 4 colpi di pistola mentre si trovava sulla Sierra Bonita Avenue derubandolo degli animali.

Salvo solo un bulldog

Due dei tre bulldog di Lady Gaga sono stati rapiti, si tratta di Koji e Gustav; Miss Asia invece è riuscita a salvarsi.

Ryan Fischer invece al momento si trova ricoverato presso un ospedale di Los Angeles e le sue condizioni sono gravissime, i colpi di pistola lo hanno raggiunto al petto.

Sul caso indaga la polizia di Los Angeles che sta lavorando sulla matrice dell’aggressione, le piste principali sono due, rapimento per richiesta di riscatto o per rivendere i cani, dato che i bulldog francesi sono una razza canina molto rara e molto costosa.

Lady Gaga pronta a pagare un risarcimento

Lady Gaga non ha esitato a far sapere di essere pronta a pagare fino a 500’000 euro di risarcimento a chiunque possa riportarle i suoi fedeli animali.

Al momento a casa c’è solo Miss Asia, che è riuscita a fuggire e ad essere ritrovata da una delle guardie del corpo della cantante.

Lady Gaga è Patrizia Reggiani

Lady Gaga è a Roma da diverse ore, per diverso tempo risiederà in un attico in zona Fori Imperiali. Il suo arrivo in Italia è dovuto al ruolo che interpreterà nel prossimo film di Ridley Scott, dedicato all’omicidio di Maurizio Gucci. La pop star pluripremiata (Oscar compreso) interpreterà Patrizia Reggiani.

Approfondisci: