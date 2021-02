È un accostamento “strano” e in tanti si stanno domandando come mai in queste ore parlando del calciatore italiano Mario Balotelli si stia accostando con frequenza il nome del dating show più longevo della televisione italiana, Uomini e Donne. Pare infatti che, a rigor di gossip, il nome di Balotelli sia da accostarsi a quello della note ex corteggiatrice Nicole Mazzocato, l’ex di Uomini e Donne con la quale si presume possa avere un flirt.

Mario Balotelli fidanzato con Nicole Mazzocato?

A rilanciare “la bomba”, sebbene Mario Balotelli abbia già in precedenza e tuttora confermato di essere single, è stato anche il settimanale di Alfonso Signorini, Chi.

Sembra però che si tratti un gossip reciso sul nascere perché i protagonisti in questione avrebbero già parlato per conto loro smentendo in toto il chiacchiericcio. Pare che anzi, la risposta arrivata dai due diretti interessati sia stata al quanto piccata, sfiniti da questo continuo riproporsi dell’illazione su una loro presunta storia tenuta in segreto.

Da una parte c’è chi continua a caldeggiare una relazione tra i due tenuta volutamente nascosta, una relazione che vede dunque al centro Balotelli con una delle ex di Uomini e Donne più note, Nicole, la corteggiatrice che era stata la scelta finale di un altrettanto famoso ex di Uomini e Donne, il tronista Fabio Colloricchio.

La smentita dei diretti interessati: “Basta”

La smentita di Mario Balotelli sarebbe arrivata dal suo profilo Instagram dove non solo avrebbe smentito il flirt ma anche invitato chiunque a non proferire più parola su questa gigante bugia. “Sono sempre single, tranquilli“, ha infatti chiosato il calciatore sui social.

La risposta di Mario Balotelli e Nicole Mazzocato ai gossip su una loro presunta storia d’amore. Fonte: Instagram

E se la reazione di Balotelli è parsa alquanto dura, non è stata da meno quella della Mazzocato, ancor più volenterose di metter fine ad un vociferare che si protrae da Capodanno: “Basta!

Smettetela di inventare fidanzamenti o accostamenti con persone che non c’entrano nulla con la mia sfera sentimentale“, è sbottata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. E alla luce delle loro reazioni vien da dare adito molto più alla loro reale versione dei fatti che al presunto gossip secondo cui vorrebbero “tenere tutto segreto”. È forse il caso di dire che qua, di segreto, non c’è proprio nulla.

