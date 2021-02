Il giovedì è la serata dedicata a Che Dio ci aiuti, la fiction di Rai 1 di maggior successo. Su Italia 1 invece siamo giunti alla finale de La pupa il secchione e viceversa. Ma cos’altro ci aspetta oggi in tv? Ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Stasera su Rai 1 andranno in onda 2 nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6 intitolate Non dire no e Tradimento. Le condizioni di Primo, padre di suor Angela, peggiorano velocemente e l’ipotesi di un trapianto di rene si fanno sempre più concrete. L’unico che potrebbe essere compatibile è Erasmo ma la sua esitazione nel fare il test getta dei dubbi rispetto alla sua onestà.

Intanto proprio mentre Primo è ricoverato e tutti sono in trepidazione, suor Angela scoprirà una verità sconvolgente.

Su Rai 2 va in onda il film Robin Hood – L’origine della leggenda.

Rai 3 invece ospiterà la 3ª puntata di Lui è peggio di me, penultima serata dello show condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini.

I programmi in onda su Mediaset

Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e rovescio questa sera su Rete 4. A poco più di una settimana dall’insediamento del governo Draghi, l’opinione pubblica e i partiti politici che lo sostengono in parlamento sono già in cerca di risposte concrete.

Riuscirà l’ex governatore della BCE a gestire la crisi sanitaria ed economica del paese accontentando tutti?

Su Canale 5 andrà in onda di film di Checco Zalone Che bella giornata.

Su Italia 1 andrà in onda l’ultima puntata dell’edizione 2021 de La pupa e il secchione e viceversa. Le coppie che si sono guadagnate la finale sono quelle formate dalle pupe e secchioni Marini e Miryea, Guidi e Stephanie, Pisano e Linda e l’unica composta da viceversa Orazi e Gianluca. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il premio da 20mila euro?

Sugli altri canali

Su TV8 alle 21.00 l’appuntamento è con il calcio d’inizio della partita di Europa League Milan – Stella Rossa.

Su canale NOVE inizia questa sera Il contadino cerca moglie. Il format, a metà strada tra docs-reality e dating show sarà condotto da Gabriele Corsi. 8 contadini si metteranno in gioco per trovare l’anima gemella, una persona che possa condividere con loro la passione per la natura e il lavoro nei campi. Nel corso di questa 1ª puntata saranno presentati i concorrenti.

Rai Movie propone il film Remember. A distanza di circa 70 anni, Zev scopre che la guardia nazista che uccise la sua famiglia vive in America sotto falso nome.

L’anziano decide allora di intraprendere un lungo viaggio intercontinentale per raggiungere l’assassino e rendere giustizia ai suoi cari con la sua stessa mano, anche se ormai tremolante.

Su Paramount Channel invece andrà in onda il film di Steven Spielberg con Tom Cruise e Dakota Fanning La guerra dei Mondi.