Anche Sandra Milo si è vaccinata, l’attrice 87enne lo ha annunciato con un post sul suo profilo Instagram, invitando tutti a seguire il suo esempio. L’attrice è rientrata nella campagna di vaccinazione degli over 80 della Regione Lazio.

In tanti hanno espresso solidarietà e affetto all’attrice, commentando sotto la foto postata. L’attrice non ha nascosto il suo terrore per gli aghi, l’unica cosa ad intimororila del vaccino.

Sandra Milo si è vaccinata

L’attrice ha voluto rendere partecipi i fan del fatto di essersi vaccinata postando una foto di lei proprio nel momento dell’iniezione. Nell’immagine si vede Sandra Milo, seduta con la maglia abbassata sulla spalla e un’addetta intenta a somministrare il vaccino anti-covid.

Ad accompagnare la foto, una didascalia: “Per la serie -ho il terrore degli aghi e mi volto dall’altra parte per non guardare- quando l’operatore sanitario ha esclamato -fatto- io ho chiesto, da fifona quale sono, -già finito?-. Non ho sentito nulla” inizia così il post di Sandra Milo che ha voluto ironizzare sul suo terrore degli aghi.

Sandra Milo e l’appello pro vaccini

L’attrice ha poi voluto rimarcare l’importanza della vaccinazione contro il Coronavirus, definendolo un vero e proprio atto di senso civico.

“Invito tutti i soggetti che non soffrano di gravi forme allergiche o non siano immunodepressi o non siano donne in stato di gravidanza e/o in allattamento a sottoporsi, per senso civico e senza alcun timore, alla vaccinazione contro il covid-19 nel proprio interesse e per il bene dell’intera collettività” ha concluso l’attrice.

I messaggi a Sandra Milo

In tanti hanno risposto positivamente alla foto postata da Sandra Milo, tra i commenti spuntano anche quelli di Mara Venier e Mara Maionchi, la prima ha risposto con l’emoji degli applausi, la seconda invece ha scritto: “Brava Sandra, che gioia!”.

Anche Nina Zilli si è complimentata con Sandra Milo, l’attrice ha risposto a tutti, raccontando qualcosina di più sull’esperienza: “Mara, mi ca***o sotto detto fra noi alla vista dell’ago ma per ora sto bene, nessun effetto collaterale, vedremo il giorno del vaccino” ha risposto alla Maionchi, alla Venier invece ha confidato: “Mara mia adorata, vaccino andato senza effetti collaterali. Stiamo a vedere ora se sarà lo stesso per il richiamo… Ti abbraccio forte forte“.

Al momento nessun effetto collaterale, come la stessa Sandra Milo ha scritto a Nina Zilli: “Nina mia, ora aspetto di vedere come andrà al richiamo.

Per ora tutto bene. Nessun effetto collaterale“.

