Quando una bambina svanisce nel nulla è sempre una tragedia, a maggior ragione quando le ricerche si concludono e la speranza di trovarla ancora in vita svanisce: così la triste vita di una piccola bimba di soli 8 anni si conclude ma non ancora il mistero sulla sua morte. Scomparsa nel 2019, il corpo della bimba è stato finalmente ritrovato ma come la bambina sia morta ancora non si sa.

Scomparsa da 2 anni, bimba viene trovata priva di vita

Mildred Alexis Old Crow aveva 6 anni quando è scomparsa nel nulla, nell’aprile del 2019, data del suo ultimo avvistamento. Secondo quanto rivela il Mirror, solo un anno e mezzo dopo, nel novembre del 2020, la piccola è stata classificata come scomparsa.

Infine, dopo una lunga ricerca, il dramma ha raggiunto il suo epilogo peggiore: Mildred Alexis Old Crow, chiamata da amici e parenti “Millie”, è morta. Le autorità hanno rinvenuto il suo cadavere in una riserva indiana del Montana, negli Stati Uniti.

Le parole del capo della comunità

Il capo della comunità Frank White Clay ha rilasciato una dichiarazione alla Billings Gazette a seguito del suo drammatico ritrovamento. “I nostri cuori soffrono con la sua famiglia e innalziamo le nostre preghiere. L’intera comunità aveva avvertito un senso di vuoto quando Mildred è scomparsa, lo stesso che sentiamo ancora oggi. La mia speranza è che questa storia possa chiudersi, che si possa piangere insieme questo lutto e lavorare affinché i bambini della Riserva Crow siano protetti e aiutati”.

Arrestate 2 donne legate al caso

Al momento, le autorità mantengono il loro riserbo sia sulla causa del decesso che sull’esatto luogo del ritrovamento, mentre le indagini continuano il loro corso. Lo scorso dicembre, la polizia ha arrestato 2 donne collegate al caso. Si tratterebbe di Veronica Tierza Dust e Roseen Lincoln Old Crow, entrambe di 34 anni.

Dust e Old Crow, secondo gli investigatori, avrebbero un incarico di custodia informale sulla piccola Mildred. Al momento si trovano entrambe in prigione, con una cauzione di 5mila dollari. Dovranno rispondere in tribunale delle accuse di abuso e messa a rischio di minore.

