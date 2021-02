Momenti di grande apprensione per la famiglia di Serena Enardu: l’ex tronista ha fatto sapere che il padre è stato ricoverato, e ora si trova all’ospedale Brotzu di Cagliari dove sono in corso accertamenti. Con un messaggio sui social, l’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato ai fan le condizioni di salute del genitore.

Il padre di Serena e Elga Enardu ricoverato a Cagliari

Il padre di Serena e Elga Enardu, volti noti della trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne, è stato ricoverato d’urgenza per un problema non meglio specificato.

Entrambe, attraverso i rispettivi profili Instagram, hanno parlato della situazione svelando ai fan l’accaduto e condividendo un importante aggiornamento sulle condizioni di salute del genitore, attualmente sottoposto ad ulteriori accertamenti dopo il primo accesso al Brotzu di Cagliari.

Come sta il padre di Serena Enardu: le sue condizioni dopo il ricovero

Un importante aggiornamento sulle condizioni di salute del padre delle sorelle Enardu è arrivato proprio attraverso i social. A rivelarlo sono state proprio loro con alcune Instagram Stories.

“Volevo aggiornarvi sulla situazione di papà – ha spiegato Serena Enardu –, oggi siamo più tranquille perché lo abbiamo sentito, ovviamente non abbiamo potuto parlare ancora con i medici, e dalla voce sta molto meglio, lui si sente più forte, quindi anche noi siamo molto più tranquille“.

“Oggi sono molto felice – ha aggiunto la sorella Elga, visibilmente commossa – perché l’ho appena sentito e aveva una bellissima voce squillante, mi ha detto di stare meglio, grazie a tutti per i messaggi“.

Previsti in queste ore, come riferito dalla famiglia, nuovi accertamenti: “Speriamo di scoprire in maniera abbastanza veloce qual è stata la causa di questo problema che ha avuto“, ha concluso Serena Enardu, sottolineando come ancora non sia chiara la natura di quanto lo avrebbe poi portato alla necessità di un ricovero.

Infine, nel suo messaggio ai follower, l’ex tronista ha voluto fare un ringraziamento a medici e infermieri del Brotzu di Cagliari: “Si stanno occupando di lui in maniera egregia“.

