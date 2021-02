Al Grande Fratello Vip è in arrivo per Pierpaolo Pretelli una notizia sconvolgente. La visita inaspettata del fratello Giulio è anche l’occasione per mettere al corrente il concorrente di un vero e proprio stravolgimento in famiglia. “Diventerai zio“, il lieto annuncio del fratello, che lascia di sasso Pierpaolo per poi esplodere di gioia.

Un messaggio per Pierpaolo

A distanza di tre giorni dalla finale, le sorprese al Grande Fratello Vip non si esauriscono mai. Nella puntata di questa sera, ovvero l’attesa semifinale, è in arrivo una sorpresa inattesa per uno dei concorrenti: Pierpaolo Pretelli.

Il concorrente riceve infatti la visita inaspettata del fratello Giulio, accorso a Cinecittà per metterlo al corrente di un bellissimo stravolgimento in famiglia. Prima di incontrarlo, Pierpaolo riceve un video-messaggio da parte sua in cui gli annuncia di essersi fidanzato in questi mesi con una ragazza di nome Alessia.

“Una ragazza che mi sta facendo provare emozioni mai provate finora – le parole di Giulio. – Proprio per questo mi sono innamorato di lei e non vedo l’ora di fartela conoscere. Sono sicuro che ti piacerà. Ti mando un forte abbraccio“.

“Sì, diventerai zio“

Successivamente Pierpaolo accorre in giardino e si ritrova faccia a faccia proprio con il fratello che, emozionatissimo, è in procinto di dargli una bellissima notizia.

“Siamo tutti orgogliosi di te e del tuo percorso, complimenti. Sappi che per tutti noi hai già vinto. Mi sono successe molte cose bellissime, come Alessia… Non è qui, sono solo. Devo dirti una cosa molto importante, che non ti aspetti. In questi mesi questa ragazza mi è stata tanto vicina, ha una grande maturità ed è molto dolce. Sono innamorato. Alessia a soli 6 anni ha perso il papà, quindi sin da piccola ha avuto una grossa responsabilità e ad oggi è una ragazza molto forte.

Io devo dirti una cosa importante: questa cosa è capitata anche a te…“.

Dopo una breve pausa, Giulio pone una domanda a Pierpaolo svelando di fatto il mistero: “Ti ricordi la grande responsabilità che ho avuto quando hai scoperto di diventare papà?“. Il concorrente si rende subito conto: “Divento zio?“.

“Sì, diventerai zio” – la conferma del fratello, che porta Pierpaolo prima allo stupore e poi ad un’esplosione di vera e propria gioia. – “E sono sicuro che oltre ad essere un fratello ed un papà stupendo, so che diventerai anche uno zio fantastico. Sono sicuro della mia scelta, la so già da un po’ di tempo.

Avevo bisogno di parlare con te. Mamma e papà all’inizio non l’hanno presa bene, perché siamo molto giovani, ma io sono sicuro della mia scelta e dimostrerò a mamma e papà di essere pronto ad affrontarla“.

