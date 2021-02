Terribile incendio a Napoli, nella zona di Fuorigrotta, dove sarebbero morte due persone. Le fiamme hanno interessato il quinto piano di un palazzo di sei piani. I vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta evacuando anche l’edificio per mettere in salvo le persone presenti.

Incendio a Napoli: cosa è accaduto

L’incendio sarebbe scoppiato prima delle 5 di questa mattina a Napoli in zona Fuorigrotta. Dalle 5 sono arrivati sul posto i Vigili del Fuoco per domare le fiamme all’interno di un’abitazione al quinto piano di un edificio. Gli uomini dei soccorsi hanno fatto evacuare grazie a due autoscale le persone che in quel momento si trovavano al sesto e ultimo piano dell’edificio.

Poi il terribile ritrovamento dei corpi senza vita di due persone. I Vigili hanno recuperato anche una terza persona che risulterebbe gravemente ustionata.

Incendio a Napoli: i soccorsi e le cause

Al momento restano ancora da chiarire le cause che hanno portato allo scoppiare delle fiamme. In ogni caso sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine che hanno avviato le indagini per capire cosa sia veramente accaduto e quindi dare una chiara lettura a questa tragedia. Anche i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto e si sono immediatamente occupati del ferito trasportandolo in ospedale per ricevere tutte le cure del caso.

Per le altre persone sul luogo della tragedia, non si segnalano feriti né intossicati tra gli altri inquilini del palazzo.