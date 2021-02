Dopo l’annuncio della chiusura anticipata di Live-Non è la d’Urso, seguito dal comunicato ufficiale di Mediaset che ha dato le dovute delucidazioni in merito alla questione, Barbara d’Urso ha rotto il silenzio, parlando proprio dei fatti dell’ultima settimana.

La conduttrice si è espressa in una serie di stories e un Igtv, parlando direttamente ai suoi fan, tranquillizzandoli sul fatto che non li lascerebbe mai soli e che Live tornerà.

Barbara d’Urso commenta la chiusura di Live

“Stasera brindisi con voi!” inizia così Barbara d’Urso nei video postati sui social. La conduttrice, con in mano un bicchiere di vino ha voluto parlare direttamente con i fan: “Brindiamo insieme, perché ora è ufficiale posso parlare, almeno con voi, parlo solo con voi, perché come sapete e posso confermarlo, Live-Non è la d’Urso va avanti per cinque puntate, poi si ferma qualche puntata prima per ricominciare, RICOMINCIARE, come scritto nel comunicato ufficiale Mediaset, nero su bianco”.

Barbarella ha anche aggiunto alcune precisazioni su come si svolgeranno i suoi programmi: “Nel frattempo per non lasciarvi soli la domenica, solamente due ore… no. Continueremo con la politica, con la cronaca, con le nostre inchieste (…) rifacendo quello che facevamo due anni fa, cioè le dirette La domenica pomeriggio, tante ore 4, 4.30/ 5 ancora non ho capito bene, dall’11 aprile staremo insieme”.

“Pomeriggio 5 continua fino a giugno, questa è la verità. Che racconto a voi come ha detto appunto il comunicato ufficiale conferma”.

Barbara d’Urso lancia un messaggio ai suoi fan

La conduttrice ha voluto quindi ringraziare i suoi fan tranquillizzandoli sul fatto che non se ne andrà tanto presto. Ribadendo che la chiusura di Live avverrà fra cinque settimane, ha ribadito: “Ma, pensavate che vi avrei lasciato soli? La domenica?

Con la diretta? Ad aprile? A maggio? Magai anche a giugno chissà? No, buona serata!”

Chiude Live-Non è la d’Urso

L’annuncio della chiusura del Talk serale firmato Barbara d’Urso aveva iniziato a circolare durante la settimana. La data prevista è quella del 28 marzo. Al suo posto Mediaset farà spazio ad un altro programma, allungando però il pomeriggio della domenica di Canale 5, sempre con al timone sempre la d’Urso.

Domenica Live andrà infatti in onda ad orario prolungato invece, partendo alle 15 anziché alle 17.

Approfondisci:

TUTTO SU BARBARA D’URSO

Live – Non è la d’Urso chiude in anticipo, è ufficiale: quando andrà in onda l’ultima puntata

Domenica Live si allunga: Barbara d’Urso allarga le maglie dell’informazione