Buone notizie per Lady Gaga, i suoi due bulldog rapiti, Gustav e Koji, sono stati ritrovati. I cani erano stati rapiti mentre si trovavano con il loro dog-sitter; i rapinatori hanno sparato 4 colpi al petto al ragazzo, hanno preso due dei cani e sono fuggiti.

Salva la terza cucciola della pop-star, Miss Asia, che ha ritrovato la strada di casa. Lady Gaga aveva lanciato un appello promettendo un risarcimento altissimo a chiunque le avesse riportato i cani sani e salvi. Secondo i media statunitensi, il furto farebbe parte di un nuovo trend che sta prendendo piede, n quanto i bulldog francesi sono cani di razza pregiatissima e Lady Gaga non sarebbe l’unica vittima.

Lady Gaga: ritrovati i suoi bulldog

A rilanciare la notizia è il sito di gossip numero uno negli States, TMZ, Koji e Gustav, i due bulldog francesi di Lady Gaga, sono stati riconsegnati. A riferirlo fonti della polizia che hanno fatto sapere che una donna avrebbe riportato gli animali presso una stazione di polizia di Los Angeles.

I bulldog erano in buone condizioni e senza tracce di ferite, hanno fatto sapere le fonti aggiungendo che la donna non sarebbe implicata nel rapimento. Si tratterebbe di una comune cittadina che, ritrovati gli animali ha pensato di portarli alla polizia.

Intanto proseguono le indagini perché gli aggressori del dog-sitter sono ancora in fuga.

La reazione di Lady Gaga alla notizia

Secondo quanto riferito dalla testata, Lady Gaga avrebbe reagito alla notizia scoppiando in lacrime (di gioia). Al momento alla domanda che in molti si pongono, ovvero se la cantante risarcirà la donna con un cospicuo assegno, non c’è risposta.

La cantante, tramite un post pubblicato sui Instagram, si era detta dal cuore a pezzi e distrutta dalla notizia, dedicando un pensiero molto affettuoso al suo dog-sitter, Ryan Fischer: “Continuo a volerti bene Ryan, hai rischiato la vita per combattere per la famiglia.

Sarai per sempre un eroe”.

Come sta Ryan Fischer il dog-sitter di Lady Gaga

Dopo essere stato raggiunto da quattro colpi d’arma da fuoco sparati direttamente al petto, Ryan Fischer era stato trasportato in ospedale d’urgenza e in gravi condizioni. Dopo la paura iniziale, fortunatamente anche sul giovane sono arrivate notizie rincuoranti. Con un comunicato la famiglia ha fatto sapere che Ryan Fischer sta bene, il pericolo è passato e le sue condizioni sono stabili.

Furti di cani di razza pregiata

Quello a danno di Lady Gaga sarebbe solo l’ultimo di una serie di rapimenti canini.

Secondo quanto riferisce TMZ, negli ultimi mesi in città come Los Angeles, San Francisco e Phoenix ha preso piede un giro di rapimenti di razze canine pregiate, soprattutto quando il cane è un Bulldog francese. Secondo le stime fatte dalla polizia, un cucciolo di Bulldog arriverebbe ad essere venduto ad un prezzo di 20’000 dollari, un cane anziano della stessa razza anche 2’500.

