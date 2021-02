Patrizia Pellegrino sarebbe stata operata per un tumore al rene, secondo le indiscrezioni non confermate per il momento dall’attrice. La 58enne sarebbe stata sottoposta a un intervento difficile, durante il quale avrebbe rischiato anche la vita, ma ora sarebbe in convalescenza in buone condizioni.

Patrizia Pellegrino: l’operazione per il tumore al rene

Patrizia Pellegrino, attrice e conduttrice, sarebbe stata operata per un tumore al rene, come riporta il settimanale Diva e Donna. Una scoperta recente quella del tumore al rene, che avrebbe portato all’asportazione dell’organo durante l’operazione.

L’intervento sarebbe stato delicato e l’attrice avrebbe rischiato la vita, ma ora sarebbe a casa, insieme al compagno Giampaolo Embrione.

Patrizia Pellegrino: la carriera

La showgirl, originaria di Torre Annunziata, inizia la sua carriera nel 1981, con Onore e guapparia di Tiziano Longo. Patrizia Pellegrino ha lavorato tra cinema e tv, con la partecipazione in Odeon di Peppino di Capri e poi come protagonista della fiction Petrosinella di Luca De Filippo.

Si dedica anche alla musica grazie a Corrado, che la sceglie per la sigla di Gran Canal. Conduce programmi come Chewing gum show su Rai 2 insieme a Maurizio Micheli, e Sereno Variabile.

Nel 2004 partecipa come concorrente a L’Isola dei Famosi e torna poi in tv come conduttrice di Borghi e mestieri. Patrizia Pellegrino si è poi dedicata al teatro, ultimo in ordine di tempo Ricette d’amore, di Cinzia Berni.

La famiglia e l’amore per Giampaolo

Patrizia Pellegrino ha ritrovato l’amore grazie al compagno Giampaolo, che lavora nelle assicurazioni. Con lui la relazione è iniziata nel 2015, dopo due matrimoni finiti purtroppo male. Il primo marito è Pietro Antisari Vittori, con cui ha avuto due figli, Tommaso e Arianna, mentre il secondo marito è Stefano Todini, imprenditore.

Patrizia Pellegrino ha inoltre adottato un terzo figlio, Gregory.

Il tradimento di Stefano Todini

Con Todini il matrimonio è finito a causa di un tradimento, dopo una lunga crisi. “Fino a Natale la nostra unione sembrava potesse riprendersi dalla crisi, poi lui ha cambiato strada e tramite avvocati mi ha fatto sapere che desiderava cominciare una nuova vita. Mi ha lasciato qui a casa da sola, amareggiata e delusa. Non abbiamo più alcun tipo di rapporto; da qualche mese non lo vedo più“, ha spiegato a Diva e Donna.

