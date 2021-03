Un altro nuovo importante cambiamento: Mario Draghi ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Prima di lui, il ruolo era nelle mani di Domenico Arcuri, che i cittadini conoscono bene dopo mesi di pandemia e una gestione dell’emergenza passata molto spesso da social e televisione.

Da Domenico Arcuri a Paolo Figliuolo

Nel pomeriggio l’ormai ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri è stato ospite a Palazzo Chigi. Subito dopo è emersa la notizia di un nuovo commissario. Con una nota, Palazzo Chigi ha reso noto il nome del Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.

“Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19“. E ancora: “A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese“, si legge nella nota.

Il commento di Matteo Salvini e Matteo Renzi

“Rimosso il Commissario Arcuri, al suo posto designato il Generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo.

Grazie presidente Draghi. Missione compiuta“, ha scritto Matteo Salvini su Twitter.

“La scelta del Presidente Draghi di sostituire il commissario Arcuri con il generale Paolo Figliuolo, responsabile logistico dell’Esercito, va finalmente nella direzione che ItaliaViva chiede da mesi. Bene! Servizi segreti, vaccini, Recovery plan: buon lavoro al Governo Draghi“, ha commentato Matteo Renzi su Twitter.

Il tweet di Matteo Renzi

Chi è Francesco Paolo Figliuolo

Il Generale Francesco Paolo Figliuolo è originario di Potenza e ha lavorato nella Forza Armata dell’Esercito, interforze e internazionale.

È lui l’uomo di cui si sentirà spesso parlare nei prossimi mesi per la gestione di questa emergenza. Figliuolo è stato anche Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, e dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell’Esercito, fa sapere Palazzo Chigi. Un curriculum importante il suo, che è stato anche Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF e come Comandante delle Forze NATO in Kosovo.