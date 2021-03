Caccia all’uomo in provincia di Savona, dove tre giorni fa si è consumata una atroce violenza ai danni di una minorenne con disturbi psichici. La notizia è trapelata solo nelle ultime ore, dopo giorni di indagini e caccia all’uomo responsabile. Dalle prime indagini, sarebbe escluso che possa essere qualcuno della famiglia.

Entra in casa e stupra una minorenne: orrore nel savonese

Sono pochi i dettagli riportati di questa vicenda, ma sufficienti a scatenare un’ondata di orrore per l’atrocità del gesto e la fragilità della vittima. Le fonti locali liguri riportano infatti che nella serata di venerdì 26 febbraio, uno sconosciuto sarebbe entrato in una casa, in provincia di Savona.

Qui, vive una minorenne affetta da disabilità psichica e assieme a lei la madre – non viene riferito finora se le due siano le uniche abitanti della casa.

Le fonti riportano che uno sconosciuto è entrato in casa approfittando dell’assenza della madre. Una volta dentro, avrebbe abusato sessualmente della giovane ragazza, per poi fuggire. A lanciare l’allarme è stata la madre, una volta rientrata a casa e aver trovato la figlia in stato di semi-incoscienza.

Abuso su minorenne con problemi: caccia all’uomo

Secondo quanto riportato, la madre si sarebbe assentata un’ora, per lavoro, prima di rientrare e fare la tragica scoperta.

Tutto questo accadeva venerdì scorso: 3 giorni di riserbo che hanno però permesso agli inquirenti di mettere in piedi quella che viene riportata come una massiccia “caccia all’uomo” nel savonese. Al momento, non sarebbe battuta la pista di un abuso in famiglia: le indagini si concentrano invece su un uomo che, dopo il reato, sarebbe fuggito con un auto non identificata. Per trovarlo, sono state sentite anche persone che vivono nel circondario.

Il massimo riserbo sulla vicenda è stato anche confermato dai magistrati all’Ansa.

Riguardo la giovane vittima di abusi, è stata trasportata in ospedale, ma non sono note le sue condizioni di salute.

Approfondisci