Il Festival di Sanremo 2021 prende ufficialmente il via con la prima, attesissima serata. Amadeus fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston introducendo la serata con un messaggio di speranza. Attraverso una lettera da lui scritta, il conduttore rivela le motivazioni che l’hanno spinto a credere in questo Festival.

Al via il Festival di Sanremo

Che il divertimento abbia inizio! Il Festival di Sanremo 2021 apre le danze questa sera con la primissima serata, ricca di musica, sorprese, ospiti ed emozioni. La kermesse canora, che rischiava di non essere organizzata a causa dell’emergenza Covid-19, prende il via con tutte le precauzioni necessarie: una su tutte la mancanza di pubblico in platea.

Un’edizione sicuramente diversa dalle altre, segnata dal drammatico periodo che l’Italia sta attraversando. Tuttavia Amadeus, direttore artistico e conduttore di questa edizione (per lui è la seconda volta), ha fortemente voluto che lo spettacolo e la musica non si arrendessero alla paura e, anzi, potessero offrire alcune ore di svago ai telespettatori da casa.

Il messaggio di Amadeus: “Oggi Sanremo riparte“

La serata inizia con un messaggio di apertur di Amadeus che fa il suo ingresso in teatro scendendo le fatidiche scale: “Buonasera e benvenuti al 71° Festival di Sanremo!

Quest’anno il cuore batte più forte. Vorrei iniziare raccontandovi una cosa: ho scritto una lettera e leggervi le ultime righe per il senso di tante domande che mi sono state rivolte. Perché ho fatto Sanremo?”

Il conduttore legge così un breve estratto della lettera da lui scritta, in cui sono spiegate le motivazioni che l’hanno spinto a fare questo Festival: “L’ho fatto rispettando ogni norma di sicurezza ma soprattutto pensando a chi vive di musica, televisione e spettacolo. Abbiamo scoperto che la normalità è una cosa straordinaria e proprio per averla abbiamo lavorato in maniera straordinaria: oggi Sanremo riparte, per l’orchestra, i musicisti e i lavoratori.

Non ho spettatori in sala, avrò spesso applausi registrati ma mi rincuora pensare che siano i vostri applausi da casa. Quindi, con immensa gioia nel cuore, vi dico: benvenuti al 71° Festival della canzone italiana di Sanremo“.