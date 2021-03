Veronica Scopelliti, in arte Noemi, torna al Festival di Sanremo per la sesta volta con Glicine. Il brano presenta l’amore in tutte le sue sfumature: dai ricordi felici e spensierati, alla sofferenza e alla malinconia, ricordando che talvolta un semplice abbraccio può stroncare ogni male.

Noemi: il ritorno sul palco di Sanremo

All’attivo Noemi vanta cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, ma l’Ariston regala sempre emozione uniche: “Sono vibrazioni di grande emozione, mi sembra di fare tutto per la prima volta. Forse perché ho un tipo di consapevolezza diverso rispetto alle altre volte, anche di coscienza, e sono molto contenta perché è un Sanremo importante e spero di poter lanciare dal palco un’energia bella e positiva“, riporta AdnKronos le parole dell’artista.

Noemi: il testo della canzone Glicine

Il brano che Noemi porterà in gara, di Tattroli – G. Lubrano – D. Faini – F. Fugazza – G. Lubrano, è svelato almeno nel testo. La rivista TV sorrisi e canzoni ha pubblicato interamente il pezzo.

Mi dici che

Che non funziona più

Siamo soli adesso noi

Sopra a un pianeta blu.

E quando arriva sera

Invadi la mia sfera

Non è la primavera

Che non sento da un po’.

Non sento da un po’

I brividi sulla mia pelle,

Il tuo nome fra le stelle.



Sembra ieri,

Sembra ieri che la sera

Ci stringeva quando tu stringevi me.

Ricordo ancora quella sera guardavamo le

Le code delle navi dalla spiaggia sparire

Vedi che son qui che tremo

Parla parla parla parla con me

Ma forse ho solo dato tutto per scontato e

E mi ripeto che scema a non saper fingere

Dentro ti amo e fuori tremo

Come glicine di notte.

Scommetto che

Ora non prendi più

L’abitudine di far

Sempre come vuoi tu.

E quando arriva sera

Mi manca l’atmosfera

Non è la primavera…

Sembra ieri, sembra ieri che la sera

Ci stringeva quando tu stringevi me.

Ricordo ancora quella sera guardavamo le

Le code delle navi dalla spiaggia sparire

Vedi che son qui che tremo

Parla parla parla parla con me

Ma forse ho solo dato tutto per scontato e

E mi ripeto che scema a non saper fingere

Dentro ti amo e fuori tremo

Come glicine di notte.



Dietro di noi vedo giorni spesi su treni infiniti

Forse è solo che mi manca parte

Di un passato lontano come Marte

Tu cosa dirai vedendomi arrivare

Quando ti raggiungerò

Ricordo ancora quella sera guardavamo le

Le code delle navi dalla spiaggia sparire

Vedi che son qui che tremo

Parla parla parla parla con me

Ma forse ho solo dato tutto per scontato e

E mi ripeto che scema a non saper fingere

Dentro ti amo e fuori tremo

Come glicine di notte.



Ora che

Non posso più tornare

A quando ero bambina

Ed ero salva da ogni male

E da te, da te, da te…