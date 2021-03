È stato indiscusso mattatore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, imponendosi come icona di stile, genio artistico e trasgressione. Quest’anno Achille Lauro non è fra i Big in gara, ma affianca Amadeus in veste di ospite fisso di ogni serata. Il primo ‘quadro’ da lui proposto lascia subito il segno e su Twitter gli utenti si scatenano, letteralmente in delirio per la sua esibizione.

Achille Lauro torna a stupire e si prende l’Ariston

Fortemente voluto al fianco di Amadeus dopo il successo della scorsa edizione, Achille Lauro è ospite fisso della 71° edizione del Festival di Sanremo. Dopo le precedenti due partecipazioni in qualità di Big in gara, questa volta la sua veste è davvero speciale.

Il cantante è finito sulla bocca di tutti lo scorso anno per le sue esibizioni all’Ariston nel segno della trasgressività e dell’arte, dedicate a figure della storia e dell’immaginario collettivo nostrano.

Quest’anno, però, nessuna gara per Lauro ma il suo ritorno in scena è, ancora una volta, all’insegna dell’imprevedibilità e del genio artistico. Il primo ‘quadro’ che l’eclettico artista ha voluto proporre questa sera è un’esibizione sulle note del suo ultimo singolo Solo noi.

Gli utenti di Twitter in delirio per Achille Lauro

L’esibizione sulle note del suo ultimo singolo è accompagnata anche da un look piuttosto stravagante, ricco di trucco, colori e piume.

Ancora un volta l’artista è riuscito a stupire e il pubblico da casa ha così modo di offrire una propria personale interpretazione del quadro da lui inscenato all’Ariston. Quello che è certo, però, è che la sua esibizione ha lasciato il segno ancora una volta. Su Twitter i fan del Festival si sono scatenati e hanno aggiunto contenuti su contenuti inerenti all’iconico show di Achille Lauro.

“Esistere è essere. Essere è diritto di ognuno. Dio benedica chi è”#Sanremo2021 pic.twitter.com/eK9gm4RvWI — 💐 Paola. 💐 (@Iperborea_) March 2, 2021