Tiberio Fazioli, in arte Fasma, è un rapper e cantautore italiano. Dopo il terzo posto maturato tra le nuove proposte del Festival di Sanremo nel 2020, la carriera del cantante romano ha spiccato letteralmente il volo. Quest’anno calcherà per la seconda volta il palco dell’Ariston con il brano Parlami. Il rapper ha dichiarato in diverse interviste di essere single e di provare amore solo per la musica, l’unica ad averlo sempre sostenuto nei momenti più difficili.

Fasma e la musica: “Non la tradirei mai”

Di recente, in un’intervista rilasciata al sito recensiamomusica.it, il cantante ha parlato della musica come una compagna che lo ha sostenuto e affiancato nei momenti più complessi.

“Beh, devo dire che il rapporto è sempre quello, io e lei ci completiamo, la musica ormai è parte integrante delle mie giornate. Prima era un po’ l’amore segreto, quello proibito, non era tutto così rose e fiori, un po’ una follia e un po’ un sogno”, ha commentato il rapper romano. Continua: “È una relazione alla luce del sole, c’è più consapevolezza di voler stare insieme, ma allo stesso tempo resta un rapporto aperto, libero da ogni schema. Comunque sia, la musica non la tradirei mai… ecco”, ha concluso.

Fasma e i problemi con la violenza

Fasma ha confessato più volte di aver sofferto di attacchi d’ira in età adolescenziale.

La violenza e la rabbia lo hanno tormentato fino a quando non ha capito che la musica era l’unica cosa in grado di convertire quel malessere interiore in positività e voglia di vivere. Sul suo passato ha commentato così a Rockol: “Ho avuto problemi di violenza, ero una persona agitata: la musica rappresentava qualcosa di mio che nessuno poteva toccare”. Ha poi aggiunto in un’intervista rilasciata per Newsic.it: “È bello vedere quanto questa rabbia, che per me è sempre stato un grosso peso, grazie alla musica può essere veicolata in un’altra maniera, in modo che faccia uscire qualcosa di più producente che la rabbia stessa”.

Fasma e Sanremo 2021

Il rapper, esibitosi nella prima serata del Festival con il brano Parlami, si è piazzato al terzo posto della classifica provvisoria dietro a Noemi e Annalisa. Per scoprire l’evoluzione della classifica l’appuntamento è fissato per le prossime serate del Festival. Riuscirà Fasma a raggiungere l’attesissima finale di sabato? Per scoprirlo non ci resta che sederci e goderci lo spettacolo, Sanremo è appena cominciato.

