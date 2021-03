Show di Fiorello nella prima serata del Festival di Sanremo 2021. L’intrattenitore e fidata spalla di Amadeus riceve una serie di telefonate da numerose personalità dello spettacolo, della televisione e non solo. In diretta il comico risponde ad ognuna di esse, interloquendo in diretta con Mara Venier, Jovanotti, Gianni Morandi e non solo.

Telefonate in diretta da Morandi e zia Mara

In un momento di pausa dalla gara dei Big, Fiorello e Amadeus si prendono la scena in questa prima serata del Festival di Sanremo 2021. Il comico attiva infatti il proprio cellulare e, in un siparietto divertente con il conduttore, gli rivela che molti ‘Vip’ sono pronti a chiamarlo in diretta.

Cellulare alla mano, Fiorello riceve le chiamate di numerose personalità dello spettacolo, della televisione, dello sport, del cinema. Non solo personaggi conosciuti ai più ma anche grandi amici del comico. Il primo di questa lunga catena di telefonate a sorpresa è l’attore Claudio Santamaria, che scherza con il suo interlocutore: “Sto bene, dove sei? Ah, ma sei al Festival, ma certo!“. A sorpresa anche Gianni Morandi interviene: “Ciao Fiore! Saluta anche Amadeus!“. E non può mancare Mara Venier: “Sono Zia Mara!“. Fiorello le chiede: “Mara ma ci stai guardando?

“. Scontata la risposta della conduttrice Rai: “E certo che vi guardo. State andando fortissimo e senza pubblico mi piace ancora di più“.

Anche Antonio Cabrini, Paolo Fox e Jovanotti

Ma sono molti altri i volti noti pronti ad intervenire in diretta e salutare Fiorello e Amadeus. “Complimenti!” è il commento del campione di calcio Antonio Cabrini. Anche Paolo Fox telefona, ma la sua chiamata viene persa. “No, non ci voglio credere: Paolo Fox. Richiamami!“, il commento di Fiorello.

A conclusione del cerchio arriva anche il saluto da casa Jovanotti. Il cantante sta seguendo il Festival in compagnia della sua famiglia, come rivela: “Ama, che belli che siete!

Siamo qua sul divano con mia moglie Francesca, nostra figlia Teresa e i nostri cani“.