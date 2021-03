Irama doveva salire ieri sul palco dell’Ariston. Il cantane era tra i primi 13 Big a doversi esibire nella prima serata del Festival di Sanremo. Un membro del suo staff, però, è risultato risultato positivo al Covid e dunque l’artista, seguendo i protocolli, è stato sottoposto a tampone molecolare per verifica. Irama è risultato negativo, come ha raccontato su Instagram, ma da protocollo non potrebbe esibirsi nemmeno questa sera. Amadeus però avrebbe una idea.

Irama a rischio: niente Sanremo

“A norma di regolamento, Irama deve ritirarsi dalla gara dei Big del Festival di Sanremo“, a spiegarlo è il direttore di Rai1, Claudio Fasulo.

“Il collaboratore positivo al test rapido è risultato anche al molecolare, ed è stato trovato positivo anche un altro collaboratore“, spiegano. Il destino sembra segnato: la quarantena in questi casi è di 10 giorni, 14 se c’è variante inglese.

L’idea di Amadeus per salvare Irama

Amadeus però ha un’idea per tentare di tenere in gara il cantante vincitore di Amici. Il conduttore vuole “chiedere a tutti i cantanti, se sono d’accordo, di mandare e tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale“. “Siamo in una situazione di emergenza, l’idea mi è venuta stanotte, perché non mi piaceva che un ragazzo fosse escluso per un problema legato al Covid e alla positività di un collaboratore, e perché purtroppo potrebbe accadere ad altri“, spiega ancora Amadeus.

“Chiedo perciò a tutti i cantanti, se sono d’accordo, di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale, anche perché non cambia nulla visto che ugualmente non c’era il pubblico“, fa notare ancora. Insomma, questa sera potremmo vedere l’esibizione preparata da Irama in prova generale, solo se gli altri cantanti acconsentissero. La risposta, prevedibilmente, la avremo nel pomeriggio di oggi.

Fiorello e l’opinione sul “caso Irama”

“Il mondo è cambiato, è cambiata la scuola, si fa la didattica a distanza, cambia tutto, le riunioni del presidente Consiglio si fanno a distanza, ma Sanremo non può cambiare?“, sottolinea Fiorello in conferenza stampa, pronto a cambiare ancora il Festival che di cambiamenti ne ha già visti molti. “È un’idea meravigliosa far partecipare Irama con il video delle prove, spero che gli altri 25 Big accettino questa proposta“, ha detto ancora. La parola ora ai Big di questo Festival.