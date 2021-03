Il Festival di Sanremo è ormai alle porte e quest’anno accoglierà tanti artisti che parteciperanno alla gara per la prima volta. Fra questi vi è il La Rappresentante di Lista, un progetto artistico nato nel 2011 e composto da Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi. Il duo, l’anno scorso, aveva accompagnato il concorrente Rancore nella cover della canzone Luce di Elisa; quest’anno, invece, saranno sul palco dell’Ariston fra i big in gara.

Amare, la canzone in gara al Festival di Sanremo

Il brano che La Rappresentante di Lista porterà in gara si chiama Amare ed è stato scritto dai due componenti del progetto.

È una canzone d’amore, che sconfina la visione comune di questo sentimento, per arrivare a colpire il cuore. Il sound rimane elettronico, mentre il testo, pubblicato da TV sorrisi e canzoni, è una rappresentazione di un nuovo pensiero di amore.

Ogni volta che nella mia vita

Non pensavo di essere abbastanza

Come un vuoto dentro la mia testa

Un incendio dentro la mia stanza

Come un sole che non sorgerà

Dal riflesso dei miei occhi stanchi

Io corro e poi corro

Piango e poi piango

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Vorrei essere tutto

Potrei essere niente

Nella strada infinita

La paura è la vita

Apro gli occhi e vedo l’universo

Tra la gente che non crede

Che sognarlo era diverso

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Ho su di me

Un desiderio profondo

Ho dentro me

Tutti i sogni del mondo

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai male