Questa sera al Festival di Sanremo 2021 è tempo di duetti e, ad accompagnare Francesco Renga sul palco dell’Ariston, c’è Casadilego. La giovanissima cantante, vincitrice dell’ultima edizione di X-Factor lo scorso dicembre, debutta così su uno dei palchi più prestigiosi d’Italia. Ma conosciamo nel dettaglio questo giovane talento della musica italiana.

Casadilego: 18 anni e grinta da vendere

Casadilego è il nome d’arte scelto da Elisa Coclite per spiccare il volo nel mondo della musica. Un nome certamente singolare, ma che si rivela essere un omaggio alla principale fonte di ispirazione della ragazza: Ed Sheeran.

“Casadilego” è infatti la traduzione in italiano di “Lego House“, uno dei più celebri successi del cantautore britannico.

Nata nel 2003, Casadilego vive a Montorio al Vomano, piccolo comune in provincia di Teramo, in Abruzzo e sin da piccola coltiva la passione per la musica. La più importante esperienza vissuta, che l’ha portata ad acquisire notevole visibilità, è la partecipazione all’ultima edizione di X-Factor. La ragazza vinse proprio quell’edizione, conclusasi a dicembre 2020 e che le è valsa il trionfo grazie al suo singolo Vittoria. Ma hanno lasciato il segno anche le sue interpretazioni di alcuni cover, da Kitchen Sink dei Twenty One Pilots a Xanny di Billie Eilish.

Da X-Factor al palco di Sanremo

X-Factor è stata l’esperienza che indubbiamente ha svoltato la sua carriera artistica. Su Instagram vanta la bellezza di 206.000 follower e il suo profilo è ricco di musica e video che la immortalano durante esibizioni alla chitarra e al piano.

A soli 18 anni, però, per Casadilego è in arrivo un’emozione unica da vivere. Questa sera si esibisce infatti sul palco dell’Ariston nella serata dedicata ai duetti. Ad averla invitata e fortemente voluta per un’esibizione di coppia è stato Francesco Renga che, questa sera, interpreta con lei una cover di Una ragione di più, storico brano di Ornella Vanoni.

Un altro, importantissimo traguardo per una giovane artista destinata a bruciare le tappe.