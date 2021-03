Dopo un forfait all’ultimo minuto di Naomi Campbell per paura della pandemia e per evitare la quarantena al suo ritorno negli States, Amadeus tira fuori il suo asso nella manica: Vittoria Ceretti, modella italiana appena ventiduenne di fama internazionale; il conduttore del Festival di Sanremo 2021 la presenta come una “super top model italiana che a poco più di vent’anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea”.

Vittoria Ceretti sarà presentatrice al fianco di Amadeus giovedì 4 marzo per la serata delle cover.

Tutto sulla co-conduttrice del Festival: dagli esordi al successo sulle passerelle più famose del mondo.

Vittoria Ceretti: dalla provincia di Brescia alle passerelle di tutto il mondo

Vittoria Ceretti nasce a Brescia il 7 gennaio 1998 e cresce a Gardone Val Trompia con il padre Giuseppe, la madre Francesca Lazzari e il fratello minore Guglielmo. Nel 2012, a soli 14 anni, partecipa al concorso Elite Model Look che le spalanca le porte del mondo della moda. Nel 2013, infatti, debutta a Milano per Kristina Ti, nel 2014 Dolce&Gabbana la scelgono come protagonista della loro campagna beauty mentre nel 2015 è il turno di Armani.

In soli 7 anni Vittoria sfila sulle passerelle di Milano, Parigi, Londra e New York, collabora con brand di successo come Fendi, Valentino, Versace, Ferragamo, poi ancora Dior, Miu Miu, Chanel, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Marc Jacobs, Burberry, Roberto Cavalli, Hermès, Yves Saint Laurent e Givenchy, divenendo per molti, prima tra tutti Versace, una musa ispiratrice.

Nel 2016 Vogue Italia le dedica la prima cover, mentre nel 2018 Vogue USA la include tra le 7 meraviglie del mondo. Da qui, Vittoria diventa protagonista indiscussa delle riviste di moda più importanti, tra cui Vogue, L’Officiel e Numèro. Il suo profilo Instagram ha quasi 900mila followers e le sue foto ricevono milioni di like ogni giorno.

Gli amori di Vittoria: da Tony Effe a Matteo Milleri

Dopo essere stata legata per qualche tempo a Tony Effe, rapper della Dark Polo Gang, Vittoria si è sposata a giugno 2020 con il dj Matteo Milleri, di 10 anni più grande di lei.

Un amore da favola, sbocciato con un colpo di fulmine e coronato a sorpresa dopo appena sei mesi di conoscenza con il matrimonio segreto a Ibiza nella chiesetta di Es Cubelles.

