Tra i momenti più brillanti della seconda serata del Festival di Sanremo c’è stato sicuramente quello che ha avuto come protagonista Elodie: la cantante si è esibita in un medley, vestita di lustrini con abiti di Versace, e producendosi in una performance canora che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. A scatenare la curiosità, in un secondo momento, è stato il suo look, appariscente quanto azzeccato. A far parte del look c’erano anche alcuni gioielli Bulgari di rara bellezza, ed un orecchino in particolare ha scatenato il panico quando la cantante lo ha perso nell’atto di scendere le scale di Sanremo.

Orecchino Bulgari: come è fatto e perché è così prezioso

Che un paio di orecchini di Bulgari potessero costare una cifra decisamente consistente, era una realtà prevedibile. Considerando di che orecchini si trattava, ovvero un paio di appariscenti teste di serpente di diamanti e smeraldi, in parure con un braccialetto abbinato che la cantante aveva al polso, c’è da scommettere che perderne uno equivalga a una mezza tragedia. I gioielli hanno anche un forte valore simbolico: il serpente è l’animale più rappresentato e ricordato da Bulgari dagli anni ’60 in poi, ed i gioielli di questa collezione sono lavorati in maniera molto particolare, tanto da rendere braccialetti e collane talmente dinamici da sembrare animali vivi.

Elodie perde l’orecchino scendendo le scale

Galeotte potrebbero essere state le scale di Sanremo, nemiche di molti cantanti e ospiti che negli anni abbiamo visto scendere con un misto tra prudenza e paura, non risparmiando cadute o perdite di equilibrio. Forse, un movimento brusco sulle scale ha portato l’orecchino fuori sede e lo ha fatto cadere. Quel che si sa è che a un certo punto, mentre parlava con Amadeus, Elodie è apparsa preoccupata mentre si tastava un orecchio, accorgendosi che mancava…qualcosa di fondamentale.

La preoccupazione è comprensibile: secondo diverse fonti, quegli orecchini potrebbero costare all’incirca 45mila euro.

Il panico è però durato poco: l’orecchino (che d’altronde per dimensioni e brillio non passa inosservato) è stato prontamente recuperato e rimesso al suo posto.

