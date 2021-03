Sulla scia di grandi artiste che come lei hanno condiviso l’esperienza in quel di Amici di Maria De Filippi come la cantante Elodie, regina della seconda serata, o di personalità come quella di Laura Pausini, arriva sul palco dell’Ariston un’altra cantante fiore all’occhiello per lo Stivale, Emma Marrone.

Emma Marrone: da Amici al Festival di Sanremo

Non è certo la prima volta che Emma Marrone arriva in quel dell’Ariston proprio per il Festival di Sanremo dove già in passato si è fatta strada: la prima volta nel 2011 insieme ai Modà con il celebre brano Arriverà; una seconda volta invece nel 2012, vincendo l’edizione con la sua Non è l’inferno.

La vita privata e l’amore: da De Martino al presunto fidanzato, Nikolai Danielsen

Forgiata dal fuoco di Maria De Filippi, la carriera musicale di Emma Marrone ha avuto pubblicamente inizio nel 2010 quando trionfa ad Amici di Maria De Filippi. Una doppia vittoria avendo trovato ai tempi, proprio nelle sale prova, anche l’amore con l’allora allievo della scuola come lei, Stefano De Martino. Una storia poi tramontata in maniera brusca e pubblica, sempre in quel di Amici: una rottura sulla quale a lungo avevano discorso le penne rosa tirando in ballo anche quella che sarebbe poi diventata la moglie di De Martino, ora ex, Belén Rodriguez.

In tempi recenti si è parlato di un nuovo fidanzato nella vita della Marrone: il 28enne Nikolai Danielsen, etichettato come “presunto fidanzato” della Marrone, è un ex pugile che ora si cimenterebbe nel mondo della moda nelle vesti di modello. Per ora non risulta essere stata una storia d’amore confermata dagli interessati.

Quanti anni ha Emma Marrone? Il tumore all’utero e la campagna di sensibilizzazione

Nata nel 1984, a 36 anni Emma Marrone gode di una carriera di indiscussi successi: l’ultimo arrivato è il brano Pezzo di Cuore, interpretato insieme all’amica, anche lei ex di Amici, Alessandra Amoroso.

Una triste ma grintosissima parentesi della sua vita è stata occupata dalla lotta contro un tumore all’utero, un evento che ha segnato la vita della cantante che da anni porta avanti una tenace battaglia di sensibilizzazione contro il cancro essendo lei stessa testimonial dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro.