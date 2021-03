Tantissima l’attesa per questa sera sul palco dell’Ariston di Fedez che, in coppia con la Michelin con cui gareggia, questa sera si esibisce portando a Sanremo Le cose che abbiamo in comune. Tutto sul cantante che ha trovato la fama anche come influncer.

Fedez, da rapper a influencer grazie anche a Chiara Ferragni

Fedez, nato come rapper ora si può dire sia anche più noto in tutto il mondo come influencer, una fama di cui gode dopo essersi sposato con Chiara Ferragni, la Blonde Salade che è in attesa della loro seconda bimba dopo aver già dato alla luce il piccolo e simpatico Leone. Classe 1989, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, il rapper è originario di Milano anche se prima della pandemia si poteva dire vivesse un po’ in tutto il mondo, soprattutto in America.

Impossibile ricapitolare tutte le collaborazioni musicale che costellano il suo passato tra cui spiccano quelle con Marracash, compagno di Elodie, ma anche quelle con Entics, Jake La Furia, Two Fingerz, i cantanti principali della scena musicale italiana rap e hip hop. Proprio grazie al testo di una sua canzone è nato l’amore con Chiara Ferragni.

L’amore con Chiara Ferragni e l’impegno durante la pandemia

Quest’anno per la prima volta Fedez sale sul palco dell’Ariston e proprio nel corso della gara canora il cantante ha confessato di nutrire molta ansia a causa dell’Ariston e di tutte le aspettative che ne derivano.

Tantissimi i riconoscimenti che il cantante vanta anche al di fuori della scena musicale italiana: attivissimo nel delicato momento segnato dalla pandemia insieme alla moglie Chiara Ferragni, il comune di Milano ha voluto premiare il cantante con il prestigioso Ambrogino d’oro per l’impegno dimostrato nella raccolta fondi della Pandemia di Covid-19.

Instagram: il successo e i followers

Famosissimo come influencer, come dicevamo, sui social vanta un grandissimo seguito pari a 11,6 milioni.

Un vero e proprio vivaio di followers cui alimenta l’interesse nei suoi confronti quotidianamente pubblicando storie e fotografie che lo ritraggono nella sua vita privata che, negli anno, è diventata estremamente social.