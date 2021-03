Fedez non abbandona i suoi impegni nemmeno quando si trova sul palco dell’Ariston per la sua prima volta. Il cantante, decisamente più disinvolto dopo il debutto nel corso della prima serata del Festival che lo aveva visto molto teso ed emozionato, non ha mancato di mostrare un dettaglio sulla giacca che proprio pochi istanti prima di salire sul palco aveva deciso di annunciare su Instagram.

Fedez: la spilletta sulla giacca e la battaglia all’Ariston

Impegnatissimo, Fedez non si dimentica di portare avanti le proprie battaglie nemmeno sul palco dell’Ariston. E non avendo tempo questa sera di parlare, alla luce di una lunghissima serata cover durante la quale si esibiranno tutti e 26 i big in gara, Fedez ha voluto comunicare i suoi intenti con un piccolo dettaglio che in molto avranno sicuramente notato nel corso della sua esibizione.

Un piccolo gioiellino dal significato profondo di cui Fedez aveva già voluto parlare nel corso di una breve storia pubblicata su Instagram qualche minuti prima di salire sul palco dell’Ariston.

La battaglia per i diritti dei lavoratori dello spettacolo

Si tratta nello specifico di una piccola spilletta: “Questa sera indosserò una spilletta – ha raccontato Fedez nelle sue stories Instagram – Fa parte di un’iniziativa ‘I diritti sono uno spettacolo“.

Si tratta nello specifico di un’iniziativa che si occupa di ridare luce e tutelare i diritti di tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo che sono stati fortemente penalizzati nel corso di questa pandemia che ha previsto l’entrata in vigore di misure stringenti anti contagio che hanno del tutto bloccato live, concerti ma anche tantissime attività collaterali. Anche questa sera Fedez non ha mancato di ricordare la battaglia che insieme a tantissimi altri volti noti della musica, nemmeno una volta all’Ariston è venuto meno al suo dovere.