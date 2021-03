La conduttrice e giornalista Barbara Palombelli è da molti anni volto noto della televisione italiana. La sua storia professionale è legata a doppio filo a quella di numerosi programmi di successo, mentre quella privata vede protagonista l’ex sindaco di Roma e Ministro Francesco Rutelli. Una carriera da giornalista e conduttrice affermata, che si arricchisce con la presenza sul palco del 71° Festival di Sanremo.

Barbara Palombelli: età, esordi e programmi di successo

Barbara Palombelli è nata a Roma, il 19 ottobre 1953. Quest’anno la conduttrice compie quindi 68 anni, la maggior parte dei quali passati da giornalista o in televisione.

Dopo una laurea in Antropologia Culturale, infatti, è entrata a far parte della redazione L’Europeo, per il quale nel 1980 diventa giornalista parlamentare. Segue quindi la collaborazione con Il Giornale di Indro Montanelli, ma anche per Corriere della Sera, Repubblica e altri.

Il suo primo contatto con la televisione avviene alla fine degli anni ’80, quando realizza alcune interviste per Domenica In, programma nel quale torna come opinionista anche nel 2004-2005. Prima, però, Barbara Palombelli partecipa a programmi come Samarcanda e Italiani, e lavora in Radio per Se Telefonando e altri programmi di Rai Radio 2.

Nel 1991, è arrivato anche un importante riconoscimento: a Barbara Palombelli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.

Barbara Palombelli conduttrice di Forum

Il programma che più ha contribuito a fissare Barbara Palombelli nell’immaginario collettivo, però, è Forum. La giornalista ci arrivata per la prima volta nel 2013, dopo alcuni anni di collaborazioni in casa Mediaset per il TG5, Matrix, Mattino e Pomeriggio Cinque e Quarto Grado.

Prende il posto di Rita Dalla Chiesa e, di fatto, non lo molla più: Barbara Palombelli conduce Forum da 8 anni, inclusi alcuni speciali e Lo Sportello.

L’esperienza a Forum è affiancata dalla partecipazione ad altri programmi: sua la conduzione di Stasera Italia nel 2018 e nello speciale del 2020. In fine, il 5 marzo 2021 è la quarta co-conduttrice del Festival di Sanremo messo in piedi da Amadeus.

Vita privata di Barbara Palombelli: il marito e i figli

A vivere assieme a lei gran parte della sua carriera da giornalista prima e conduttrice poi, è il marito Francesco Rutelli. Il matrimonio con il politico che dal 1993 al 2001 è stato sindaco di Roma ma anche Ministro – nel 1993 per Ciampi e dal 2006 al 2008 per Romano Prodi (anche suo vicepremier), risale al 1982, in forma civile.

Tre anni più tardi invece quello religioso.

Nello stesso anno, dal loro amore è nato Giorgio, figlio di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli oggi giornalista. Si tratta dell’unico figlio naturale per la coppia, ma i due hanno anche tre figli adottivi: Serena (nel 2019 concorrente del Grande Fratello), Francisco e Monica. A Verissimo, aveva dichiarato: “Francesco dice sempre che abbiamo messo su un circo, Giorgio che volevo una famiglia tipo quella di Mamma ho perso l’aereo”.

Sui figli adottati, ha poi aggiunto: “Francisco ci attendeva con un fiore in mano. Da subito mi ha chiamato mamma ‘mamita’. Quando sono andata in Equador per adottare Francisco ho ritrovato la fede perché ho visto cosa fanno i missionari, le suore e i sacerdoti, ci siamo riavvicinati per sempre alla fede“.

