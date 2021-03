Boss Doms, nome d’arte di Edoardo Manozzi, è il compagno d’arte di Achille Lauro, di cui tanto si parla. Già in scena durante le scorse edizioni del Festival di Sanremo, parteciperà alla messa in scena del quarto quadro di Lauro per il Festival dedicato al Punk Rock.

Chi è Boss Doms

Classe 1988, nato a Roma è un artista poliedrico dalle mille sfaccettaure: chitarrista, produttore discografico, compositore, arrangiatore, fonico… salito alla ribalta popolare grazie alle sue partecipazioni al Festival di Sanremo accanto ad Achille Lauro con Rolls Royce e Me ne frego.

Boss Doms è un personaggio che si nasconde dietro un velo di mistero, di lui si sa davvero poco, la sua passione per la musica inizia all’età di 10 anni quando ha cominciato a studiare chitarra da autodidatta.

Crescendo, ha scoperto un’altra passione musicale, quella per la musica elettronica.

Il debutto di Boss Doms sulle scene musicali

Il primo debutto di Boss Doms sulle scene musicali è nel 2011 con il brano Dustep, remix di una canzone di Stephen&Damian Marley, Jah Army. Il suo primo album, pubblicato per la Evilsound Label è intitolato Marco Bello&Fried Chicken.

Facendo un salto temporale, arriviamo agli ultimi anni quando Boss Doms ha collaborato con Gemitaiz per Ulalala, e poi Rolls Royce con Achille Lauro.

Boss Doms: vita privata

Boss Doms è sposato con Valentina Pegorer, modella, volto di Occupy Deejay e poi anche nel cast di The Comedians, su Sky. I due si sono conosciuti grazie alla partecipazione a Pechino Express. I due hanno avuto una bambina, si chiama Mina ed è nata il 25 gennaio 2019. L’artista aveva omaggiato la piccola esibendosi col ciuccio in bocca nella 69esima edizione del Festival.

Boss Doms e Achille Lauro

Boss Doms e Achille Lauro sono una coppia artistica che collabora da anni. Il loro debutto ufficiale, prima del Festival di Sanremo, è avvenuto nel 2017 con la partecipazione a Pechino Express.

I due avevano chiamato la coppia “I compositori“.

In realtà Achille Lauro e Boss Doms sono amici di lunghissima data, si sono infatti conosciuti da bambini e pare che Lauro gli avesse sempre promesso di portarlo sul palco dell’Ariston; e così stato con Rolls Royce nel 2019 e Me ne frego nel 2020.

